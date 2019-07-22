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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Хто проходить у Раду за мажоритаркою: повний список

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За попередніми даними, більшість голосів в одномандатних округах на позачергових виборах до Верховної Ради зібрали представники партії "Слуга народу".

У яких регіонах лідирують мажоритарники від президентської фракції, а кому вдалося обігнати лідера – читайте на OBOZREVATEL.

Новини
Вибори в Раду: стали відомі переможці у трьох округах на Донеччині

Згідно з опрацьованими 65,2% протоколів, партія "Слуга народу" впевнено перемагає у 21 із 24 областей України, а також у місті Київ. На підконтрольній Україні територіях Луганської та Донецької областей більшість взяла "Опозиційна платформа За життя", а у Львівській перемогла партія Святослава Вакарчука "Голос".

Хто проходить у Раду за мажоритаркою: повний список

Не дивно, що в одномандатних округах у регіонах також лідирують мажоритарники від президентської партії. Абсолютно всі мандати на 13 округах представникам "Слуги народу" вдалося зібрати в Києві. Недобирають же "слуги народу" по одному мандату в Херсонській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях.

Ще гірша ситуація – у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях, де мажоритарники не виграли і на половині дільниць. А у Волинській області в Раду проходить тільки один представник президентської партії.

Новини
"Величезна влада — величезна відповідальність": як "Слуга народу" перемогла на виборах

Лише в Луганській і Донецькій областях за мажоритаркою лідирує "Опозиційна платформа За життя".

OBOZREVATEL публікує повний список лідер виборчих перегонів в одномандатних округах по всій Україні.

(Дані ЦВК за результатами опрацьованих 65,2% протоколів станом на 14:00 22 липня. Інформація буде оновлюватися)

Вінницька область

Округ 11

Максим Пашковський ("Слуга народу") 23,4%

Сергій Кудлаєнко (самовисуванець) 16,6%

Округ 12

Анатолій Драбовський ("Слуга народу") 29,6%

Олена Верлан-Кульшенко ("Європейська солідарність") 13,6%

Округ 13

Петро Юрчишин (самовисуванець) 38,8%

Юрій Максименко ("Слуга народу") 24,9%

Округ 14

Ірина Борзова ("Слуга народу") 28,4%

Анатолій Кушнір (самовисуванець) 17,8%

Округ 15

Лариса Білозір (самовисуванець) 38,2%

Віталій Пращук ("Слуга народу") 29%

Округ 16

Геннадій Вацак (самовисуванець) 30,7%

Таїсія Томляк ("Слуга народу") 26,2%

Округ 17

Микола Кучер (самовисуванець) 39%

Олександр Коваль ("Слуга народу") 24,5%

Округ 18

Олег Мейдіч ("Батьківщина") 32,5%

Руслан Демчак (самовисуванець) 17%

Волинська область

Округ 19

Ігор Гузь (самовисуванець) 61%

Назар Мисковець ("Слуга народу") 15%

Округ 20

В'ячеслав Рубльов ("Слуга народу") 40,5

Сергій Мартиняк (самовисуванець) 19,8%

Округ 21

Степан Івахів (самовисуванець) 42,8%

Андрій Лев ("Слуга народу") 24,2%

Округ 22

Ігор Палиця (самовисуванець) 37,3%

Сергій Писачук ("Слуга народу") 27,5%

Округ 23

Ірина Констанкевич (самовисуванець) 47,2%

Максим Приймачук ("Слуга народу") 30,5%

Дніпропетровська область

Округ 24

Дмитро Киселевський ("Слуга народу") 59,8%

Олег Семенко ("Опозиційна платформа За життя") 12,2%

Округ 25

Максим Бужанський ("Слуга народу") 28,7%

Максим Курячий (самовисуванець) 22,6%

Округ 26

Кирило Нестеренко ("Слуга народу") 38,4%

Геннадій Гуфман ("Опозиційна платформа За життя") 30,3%

Округ 27

В'ячеслав Медяник ("Слуга народу") 43,4%

Сергій Нікітін ("Опозиційна платформа За життя") 14,2%

Округ 28

Юрій Мисягін ("Слуга народу") 55,6%

Валерій Чорний ("Опозиційна платформа За життя") 14,2%

Округ 29

Сергій Демченко ("Слуга народу") 54%

Олександр Юрчак ("Опозиційна платформа За життя") 8,8%

Округ 30

Ганна Лічман ("Слуга народу") 48,2%

Костянтин Саусь ("Опозиційна платформа За життя") 13,8%

Округ 31

Володимир Захарченко ("Слуга народу") 55,6%

Костянтин Павлов (самовисуванець) 22,6%

Округ 32

Олена Криворучкіна ("Слуга народу") 55,1%

Андрій Гальченко (самовисуванець) 22,1%

Округ 33

Юрій Корявченков ("Слуга народу") - 60,9%

Вадим Віншель ("Опозиційна платформа - За життя") - 7,8%

Округ 34

Дмитро Чорний ("Слуга народу") 33,1%

Олег Кришин (самовисуванець) 15,9%

Округ 35

Денис Герман ("Слуга народу") 47,8%

Андрій Шипко (самовисуванець) 28,5%

Округ 36

Роман Коптєлов ("Слуга народу") 39,6%

Артур Мартовицький (самовисуванець) 32%

Округ 37

Дмитро Шпенов (самовисуванець) 36,2%

Ігор Фартушний ("Слуга народу") 31,3%

Округ 38

Владислав Бородін ("Слуга народу") 38,5%

Вадим Нестеренко (самовисуванець) 23,7%

Округ 39

Сергій Северин ("Слуга народу") 52,4%

Марія Пустова ("Опозиційна платформа За життя") 13,9%

Округ 40

Олександр Трухін ("Слуга народу") 56%

Олег Кужман (самовисуванець) 11,9%

Донецька область

Округ 45

Муса Магомедов ("Опозиційний блок") 64,6%

Анастасія Петренко ("Опозиційна платформа За життя") 14,5%

Округ 46

Федір Христенко ("Опозиційна платформа За життя") 38,1%

Родіон Вощанов ("Слуга народу") 25,5%

Округ 47

Юрій Солод ("Опозиційна платформа За життя") 48,8%

Василь Патлачук ("Слуга народу") 16,7%

Округ 48

Максим Єфімов (самовисуванець) 54,9%

Денис Ошурко (самовисуванець) 19%

Округ 49

Валерій Гнатенко ("Опозиційна платформа За життя") 37,3%

Борис Колесніков ("Опозиційний блок") 35%

Округ 50

Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") 32,2%

Андрій Аксьонов (самовисуванець) 26,5%

Округ 51

Олександр Ковальов (самовисуванець) 64,3%

Володимир Веселкин (самовисуванець) 14,9%

Округ 52

Результатів немає

Округ 57

Вадим Новинський ("Опозиційний блок") 42,82%

В'ячеслав Салгалов ("Слуга народу") 23,98%

Округ 58

Сергій Магера ("Опозиційний блок") 30,91%

Віктор Романюк ("Слуга народу") 22,11%

Округ 59

Володимир Мороз ("Опозиційна платформа За життя") 35,07%

Сергій Сажко (самовисуванець) 23,58%

Округ 60

Дмитро Лубенець (самовисуванець) 36,95%

Артем Марчевський ("Опозиційна платформа За життя") 25,99%

Житомирська область

Округ 62

Ігор Герасименко ("Слуга народу") 47,72%

Наталія Леонченко ("Опозиційна платформа За життя") 8,12%

Округ 63

Богдан Кіцак ("Слуга народу") 43,28

Олександр Ревега (самовисуванець) 17,04%

Округ 64

В'ячеслав Сигачев ("Слуга народу") 28,74%

Володимир Арешонков (самовисуванець) 26,51%

Округ 65

Дмитро Костюк ("Слуга народу") - 33,26%

Володимир Литвин (самовисуванець) - 28,45%

Округ 66

Тетяна Грищенко ("Слуга народу") 25,24%

Віталій Журавський (самовисуванець) 20,09%

Округ 67

Віктор Развадовський (самовисуванець) 35,2%

Сергій Кузьміних ("Слуга народу") 33,69%

Закарпатська область

Округ 68

Олександр Пекар ("Слуга народу") 18,32%

Роберт Горват (самовисуванець) 18,27%

Округ 69

Едгар Токар ("Слуга народу") 35,19%

Віктор Балога (Єдиний центр) 34,48%

Округ 70

Михайло Лаба ("Слуга народу") 24,28%

Іван Дрогобецький ("Опозиційна платформа За життя") 22,32%

Округ 71

Валерій Лунченко (самовисуванець) 49,14%

Сергій Грабар ("Слуга народу") 28,14%

Округ 72

Василь Петьовка (самовисуванець) 34,21%

Вадим Носа ("Слуга народу") 23,78%

Округ 73

Владислав Поляк (самовисуванець) 42,98%

Василь Брензович (самовисуванець) 26,13%

Запорізька область

Округ 74

Геннадій Касай ("Слуга народу") 44,27%

Ігор Чумаченко ("Опозиційної блок") 12,65%

Округ 75

Роман Соха ("Слуга народу") 44,48%

Сергій Кальцев ("Опозиційна платформа За життя") 12,42%

Округ 76

Євген Шевченко ("Слуга народу") 44,19%

Анатолій Пустоваров ("Опозиційний блок") 14,69%

Округ 77

Сергій Штепа ("Слуга народу") 43,66%

В'ячеслав Богуслаєв (самовисуванець) 32,15%

Округ 78

Олександр Пономарьов ("Опозиційна платформа За життя") 35,95%

Віталій Боговін ("Слуга народу") 33,56%

Округ 79

Юлія Яцик ("Слуга народу") 40,22%

Володимир Бандуров ("Опозиційна платформа За життя") 28,08%

Округ 80

Сергій Мінько (самовисуванець) 33,32%

Євген Балицький (самовисуванець) 29,31%

Округ 81

Павло Мельник ("Слуга народу") 35,93%

Олег Каліман (Аграрна партія України) 27,55%

Округ 82

Марина Нікітіна ("Слуга народу") 40,48%

Володимир Люцканов ("Опозиційна платформа За життя") 19,17%

Івано-Франківська область

Округ 83

Оксана Савчук (ВО "Свобода") 46,67%

Андрій Сторожук ("Слуга народу") 23,28%

Округ 84

Ігор Фріс ("Слуга народу") 21,95%

Андрій Іваськів ( "Батьківщина") 15,24%

Округ 85

Едуард Прощук ("Слуга народу") 30,86%

Віктор Шевченко (самовисуванець) 26,40%

Округ 86

Олександр Матусевич ("Слуга народу") 28,61%

Анатолій Дирів (самовисуванець) 28,34%

Округ 87

Зіновій Андрійович ("Слуга народу") 37,79%

Михайло Іваночко ("Свобода") 13,73%

Округ 88

Андрій Іванчук (самовисуванець) 45,04%

Андрій Шевченко ("Слуга народу") 25,22%

Округ 89

Володимир Тимофійчук ("Слуга народу") 18,48%

Юрій Соловей ("Удар") 15,05%

Київська область

Округ 90

Микола Бабенко (Біла Церква разом) 27,53%

Юрій Нестерчук ("Слуга народу") 15,94%

Округ 91

Олег Дунда ("Слуга народу") 33,95%

Руслан Сольвар (самовисуванець) 17,2%

Округ 92

Валерій Колюх ("Слуга народу") 20,41%

Віталій Гудзенко (самовисуванець) 19,85%

Округ 93

Анна Скороход ("Слуга народу") 41,21%

Олександр Жукотанський (самовисуванець) 22,51%

Округ 94

Олександр Дубинський ("Слуга народу") 36,8%

Ігор Кононенко (самовисуванець) 14,71%

Округ 95

Олександр Горобець ("Слуга народу") 29,16%

Володимир Карплюк (самовисуванець) 23,34%

Округ 96

Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") 39,24%

Ярослав Москаленко (самовисуванець) 25,6%

Округ 97

Микола Галушко ("Слуга народу") 37,82%

Олег Іваненко ("Європейська солідарність") 15,8%

Округ 98

Сергій Бунін ("Слуга народу") 42,53%

Сергій Міщенко (самовисуванець) 24,1%

Кіровоградська область

Округ 99

Олександр Дануца ("Слуга народу") 36,32%

Александ Горбунов (самовисуванець) 15%

Округ 100

Ігор Мурд ("Слуга народу") 38,14%

Станіслав Березкін (самовисуванець) 17,79%

Округ 101

Юрій Кузбіт ("Слуга народу") 40,71%

Максим Поляков (самовисуванець) 22,84%

Округ 102

Олесь Довгий (самовисуванець) 42,81%

Артем Петрощук ("Слуга народу") 26,49%

Округ 103

Олег Воронько ("Слуга народу") 38,83%

Степан Цапюк ("Опозиційна платформа За життя") 15,96%

Луганська область

Округ 105

Вікторія Гриб ("Опозиційний блок") 38,57%

Сергій Медведчук ("Опозиційна платформа За життя") 34,36%

Округ 106

Олексій Кузнєцов ("Слуга народу") 21,26%

Юрій Фурман (самовисуванець) 20,02%

Округ 107

Олександр Сухов (самовисуванець) 33,24%

Олександр Сорокін ("Слуга народу") 16,75%

Округ 112

Сергій Вельможний (самовисуванець) 34,79%

Олександр Ченців ("Опозиційна платформа За життя") 31,03%

Округ 113

Олександр Лукашов ("Опозиційна платформа За життя") 32,93%

Віта Сліпець ("Слуга народу") 22,19%

Округ 114

Сергій Шахов (самовисуванець) 48,02%

Максим Мойсеєв ("Слуга народу") 21,96%

Львівська область

Округ 115

Наталія Піпа ("Голос") 30,25%

Юрій Михальчишин (самовисуванець) 21,62%

Округ 116

Микола Княжицький ("Європейська солідарність") 22,92%

Березня Романяк ("Голос") 19,98%

Округ 117

Ярослав Рущишин ("Голос") 25,14%

Оксана Юринець (самовисуванець) 23,57%

Округ 118

Богдан Дубневич (самовисуванець) 33,52%

Галина Васильченко ("Голос") 30,58%

Округ 119

Михайло Бондар ("Європейська солідарність") 16%

Орест Кавецький ("Слуга народу") 15,27%

Округ 120

Ярослав Дубневич (самовисуванець) 44,28%

Тарас Єлейко ("Голос") 19,04%

Округ 121

Орест Саламаха ("Слуга народу") 19,36%

Михайло Задорожний ("Європейська солідарність") 17,12%

Округ 122

Павло Бакунець ("Самопоміч") 20,74%

Андрій Дума ("Громадянська позиція") –11,63%

Округ 123

Тарас Батенко (самовисуванець) 44,11%

Тарас Чолій ("Голос") 14,95%

Округ 124

Юрій Камельчук ("Слуга народу") 15,83%

Оксана Береза ​​("Свобода") 13,78%

Округ 125

Андрій Лопушанський (самовисуванець) 18,16%

Юрій Доскіч (самовисуванець) 16,08%

Округ 126

Андрій Кіт (самовисуванець) 24,51%

Андрій Гергерт ("Свобода") 18,36%

Миколаївська область

Округ 127

Олександр Пасічний ("Слуга народу") 36,38%

Ігор Дятлов (самовисуванець) 15,84%

Округ 128

Олександр Гайду ("Слуга народу") 41,08%

Артем Іллюк (самовисуванець) 23,64%

Округ 129

Ігор Копитін ("Слуга народу") 36,24%

Олександр Жолобецький (самовисуванець) 21,03%

Округ 130

Ігор Негулевскій ("Слуга народу") 38,07%

Володимир Фроленко ("Опозиційна платформа За життя) 19,93%

Округ 131

Артем Чорномор ("Слуга народу") 42,78

Анатолій Гасюк (самовисуванець) 10,64%

Округ 132

Максим Диркін ("Слуга народу") 42,52%

Аркадій Корнацький (самовисуванець) 9,42%

Одеська область

Округ 133

Артем Дмитрук ("Слуга народу") 32,35%

Віктор Баранський ("Опозиційна платформа За життя") 27,28%

Округ 134

Олег Колєв ("Слуга народу") 34,15%

Євген Червоненко (самовисуванець) 16,97%

Округ 135

Олексій Леонов ("Слуга народу") 40,41%

Сергій Ківалов (самовисуванець) 31,84%

Округ 136

Олександр Гореюк ("Слуга народу") 46,8%

Дмитро Голубов (самовисуванець) 39,21%

Округ 137

Леонід Клімов (самовисуванець) 28,31%

Олександр Муконін ("Слуга народу") 24,99%

Округ 138

Степан Чернявський ("Слуга народу") 35,89%

Ольга Плюганіч ( "Батьківщина") 24,17%

Округ 139

Віталій Саутьонков ("Опозиційна платформа За життя") 30,77%

Ігор Васильківський ("Слуга народу") 29,01%

Округ 140

Сергій Колебошин ("Слуга народу") 43,62%

Василь Гуляєв (самовисуванець) 22,46%

Округ 141

Олександр Ткаченко ("Слуга народу") 32,77%

Віталій Барвіненко (самовисуванець) 28,88%

Округ 142

Руслан Поганий ("Слуга народу") 28,14%

Антон Кіссе (самовисуванець) 23,33%

Округ 143

Анатолій Урбанський (самовисуванець) 57,04%

Віктор Куртєв ("Слуга народу") 27,84%

Полтавська область

Округ 144

Дмитро нальотів ("Слуга народу") 41,35%

Олександр Мамай (самовисуванець) 18,5%

Округ 145

Андрій Боблях ("Слуга народу") 49,16%

Володимир Гриценко (Опозиційна платформа За життя") 9,18%

Округ 146

Юрій Шаповалов (самовисуванець) 26,98%

Фелікс Урін ("Слуга народу") 23,25%

Округ 147

Олег Кулініч (самовисуванець) 37,83%

Сергій Дудник ("Слуга народу") 30,28%

Округ 148

Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли (самовисуванець) 23,57%

Анастасія Ляшенко ("Слуга народу") 22,29%

Округ 149

Костянтин Касай ("Слуга народу") 35,84%

Лариса Босенко ( "Батьківщина") 15,73%

Округ 150

Олексій Мовчан ("Слуга народу") 39,66%

Костянтин Жеваго (самовисуванець) 26,37%

Округ 151

Максим Березін ("Слуга народу") 45,2%

Руслан Богдан ( "Батьківщина") 16,67%

Рівненська область

Округ 152

Олександр Ковальчук ("Слуга народу") 31,3%

Олег Осуховський (ВО "Свобода") 13,85%

Округ 153

Роман Іванісов ("Слуга народу") 34,93%

Юрій Вознюк (самовисуванець) 22,1%

Округ 154

Олександр Аліксійчук ("Слуга народу") 35,69%

Олександр Дехтярчук (самовисуванець) 16,16 %%

Округ 155

Віктор Мьялик (самовисуванець) 35,38%

Василь Яницький (самовисуванець) 23,85%

Округ 156

Сергій Литвиненко ("Слуга народу") 26,85%

Олександр Данильчук (самовисуванець) 16,36%

Сумська область

Округ 157

Татьяна Рябуха ("Слуга народу") – 39,01%

Юрій Чмирь (самовисуванець) – 17,35%

Округ 158

Ігор Васильєв ("Слуга народу") – 45,65%

Василь Лобода ("Батьківщина") – 15,94%

Округ 159

Андрій Деркач (самовисуванець) – 39,32%

Дмитро Шевченко ("Слуга народу") – 23,77%

Округ 160

Ігор Молоток (самовисуванець) – 53,21%

Тетяна Сахнюк ("Слуга народу") – 22,39%

Округ 161

Максим Гузенко ("Слуга народу") – 35,92%

Анатолій Кобзаренко (самовисуванець) – 20,50%

Округ 162

Микола Задорожний ("Слуга народу") – 37,81%

Іван Лозовий (самовисуванець) – 14,61%

Тернопільська область

Округ 163

Андрій Богданець ("Слуга народу") – 26,04%

Максим Черкашин ("Голос") – 15,44%

Округ 164

Ігор Василів ("Слуга народу") – 21,35

Михайло Головко ("Свобода") – 21,02%

Округ 165

Іван Чайківський (самовисуванець) – 35,45%

Тарас Юрик ("Європейська Солідарність") – 17,8%

Округ 166

Микола Люшняк (самовисуванець) – 31,72%

Ігор Сопель ("Слуга народу") – 20,14%

Округ 167

Володимир Гевко ("Слуга народу") – 22,24%

Володимир Шматько ("Сила людей") – 16,43%

Харківська область

Округ 168

Марія Мезенцева ("Слуга народу") – 42,33%

Валерій Писаренко (самовисуванець) – 22,88%

Округ 169

Олександр Куницький ("Слуга народу") – 48,5%

Олександр Грановський (самовисуванець) – 15,41%

Округ 170

Андрій Одарченко ("Слуга народу") – 44,53%

Дмитро Святаш ("Опозиційна платформа – За життя") – 29,76%

Округ 171

Вікторія Кінзбурская ("Слуга народу") – 37,35%

Андрій Лесик ("Опозиційна платформа –За життя") – 26,78%

Округ 172

Юрій Здебський ("Слуга народу") – 43,56%

Володимир Мисик (самовисуванець) – 43,33%

Округ 173

Олександр Бакумов ("Слуга народу") – 45,83%

Анатолій Денисенко (самовисуванець) – 22,71%

Округ 174

Олександр Фельдман (самовисуванець) - 37,44%

Вікторія Алексейчук ("Слуга народу") – 35,06%

Округ 175

Євген Пивоваров ("Слуга народу") – 43,63%

Володимир Кацуба ("Опозиційний блок") – 20,46%

Округ 176

Дмитро Шенцев ("Опозиційний блок") – 45,84%

Олександр Счісльонок ("Слуга народу") – 29,03%

Округ 177

Дмитро Любота ("Слуга народу") – 40,01%

Віктор Остапчук ("Опозиційний блок") – 26,20%

Округ 178

Олександр Литвинов ("Слуга народу") – 31,84%

Анатолій Русецький (самовисуванець) – 27,27%

Округ 179

Олексій Кучер ("Слуга народу") – 46,51%

Сергій Чернов ("Опозиційний блок") – 24,46%

Округ 180

Олексій Красов ("Слуга народу") – 45,38%

Олександр Біловол (самовисуванець) – 30,41%

Округ 181

Дмитро Мікіша ("Слуга народу") – 38,15%

Валерія Мураєва (самовисуванець) – 23,35%

Херсонська область

Округ 182

Павло Павлиш ("Слуга народу") – 38,84%

Володимир Сальдо ("Опозиційна платформа – За життя") – 16,22%

Округ 183

Вікторія Вагнер ("Слуга народу") – 39,38%

Михайло Опанащенко ("Опозиційна платформа – За життя") – 14,32%

Округ 184

Ігор Колихаєв (самовисуванець) – 49,31%

Данило Репілевський ("Слуга народу") – 28,58%

Округ 185

Володимир Іванов ("Слуга народу") – 29,82%

Павло Філіпчук ("Опозиційна платформа – За життя") – 22,5%

Округ 186

Олексій Ковальов ("Слуга народу") – 36,53%

Євген Рищук (самовисуванець) – 19,58%

Хмельницька область

Округ 187

Микола Стефанчук ("Слуга народу") – 35,95%

Віталій Діденко ("Свобода") – 29,9%

Округ 188

Сергій Лабазюк (самовисуванець) – 52,97%

Оксана Бочкарьова ("Слуга народу") – 33,73%

Округ 189

Олена Копанчук ("Слуга народу") – 32,12%

Андрій Шинькович (самовисуванець) – 22,07%

Округ 190

Роман Мацола (самовисуванець) – 42,77%

Олексій Жмеренецький ("Слуга народу") – 39,59%

Округ 191

Віктор Бондар (самовисуванець) – 32,27%

Марина Потапова ("Слуга народу") –25,22%

Округ 192

Олександр Герега (самовисуванець) – 45,95%

Василь Гуменюк ("Слуга народу") – 28,67%

Округ 193

Володимир Мельниченко (самовисуванець) – 39,31%

Ігор Марчук ("Слуга народу") – 29,57%

Черкаська область

Округ 194

Любов Шпак ("Слуга народу") – 41,11%

Віктор Євпак ("Голос") – 11,06%

Округ 195

Олег Арсенюк ("Слуга народу") – 39,69%

Євген Курбет (самовисуванець) – 33,45%

Округ 196

Геннадій Бобов (самовисуванець) – 33,87%

Андрій Стріхарскій ("Слуга народу") – 33,51%

Округ 197

Олександр Скічко ("Слуга народу") – 46,02%

Владислав Голуб (самовисуванець) – 20,96%

Округ 198

Сергій Рудик (самовисуванець) – 30,58%

Наталія Дяченко ("Слуга народу") – 24,1%

Округ 199

Валентин Нечипоренко (самовисуванець) – 37,46%

Сергій Нагорняк ("Слуга народу") – 35,4%

Округ 200

Антон Яценко (самовисуванець) – 68,77%

Олена Воронцова ("Слуга народу") – 16,94%

Чернівецька область

Округ 201

Олена Лис ("Слуга народу") – 34,65%

Микола Федорук (самовисуванець) – 13,17%

Округ 202

Максим Заремський ("Слуга народу") – 36,75%

Іван Рибак (самовисуванець) – 16,88%

Округ 203

Георгій Музурашу ("Слуга народу") – 25,99%

Михайло Жар ("Опозиційна платформа – За життя") – 19,86%

Округ 204

Валерій Божик ("Слуга народу") – 51,98%

Максим Бурбак (самовисуванець) – 22,29%

Чернігівська область

Округ 205

Олег Семінський ("Слуга народу") – 34,23

Валерій Паска (самовисуванець) – 20,12%

Округ 206

Антон Поляков ("Слуга народу") – 32,79%

Максим Микитась (самовисуванець) – 21,36%

Округ 207

Ігор Рибаков (самовисуванець) – 34,78%

Анатолій Евлахов (самовисуванець) – 18,7%

Округ 208

Валерій Давиденко (самовисуванець) –

Антон Панченко ("Слуга народу") – 16,7%

Округ 209

Анатолій Гунько ("Батьківщина") – 32,81%

Олександр Кодола (самовисуванець) – 25,97%

Округ 210

Сергій Коровченко (самовисуванець) – 21,77%

Дмитро Пахомов ("Слуга Народу") – 16,64%

Київ

Округ 211

Олександр Юрченко ("Слуга народу") – 36,37%

Володимир Прокопів ("Європейська солідарність") – 23,8%

Округ 212

Максим Перебийніс ("Слуга народу") – 34,5%

Андрій Задерейко ("Європейська солідарність") – 16,83%

Округ 213

Артем Дубнов ("Слуга народу") – 36,34%

Борислав Береза ​​(самовисуванець) – 18,24%

Округ 214

Сергій Швець ("Слуга народу") – 32,8%

Олесь Маляревич ("Європейська солідарність") – 20,78%

Округ 215

Богдан Яременко ("Слуга народу") – 37,68%

Андрій Іллєнко (ВО "Свобода") – 19,86%

Округ 216

Леся Забуранна ("Слуга народу") – 40,65%

Віталій Павлик (самовисуванець) – 17,15%

Округ 217

Мар'яна Безугла ("Слуга народу") – 38,01%

Людмила Костенко ("Європейська солідарність") – 22,39%

Округ 218

Дмитро Гурін ("Слуга народу") –41,47%

Вікторія Муха (самовисуванець) – 21,44%

Округ № 219

Микола Тищенко ("Слуга народу") – 31,52%

Олександр Третьяков (самовисуванець) – 23,69%

Округ 220

Анна Бондар ("Слуга народу") – 37,47%

Олексій Окопний ("Європейська солідарність") –15,11%

Округ 221

Анна Пуртова ("Слуга народу") – 23,58%

Леонід Ємець ("Голос") – 16,85%

Округ 222

Роман Грищук ("Слуга народу") – 42,48%

Дмитро Андрієвський (самовисуванець) – 14,76%

Округ 223

Людмила Буймістер ("Слуга народу") – 32,35%

Юрій Левченко (ВО "Свобода") – 22,27%

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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