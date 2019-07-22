Хто проходить у Раду за мажоритаркою: повний список

За попередніми даними, більшість голосів в одномандатних округах на позачергових виборах до Верховної Ради зібрали представники партії "Слуга народу".
У яких регіонах лідирують мажоритарники від президентської фракції, а кому вдалося обігнати лідера – читайте на OBOZREVATEL.
Згідно з опрацьованими 65,2% протоколів, партія "Слуга народу" впевнено перемагає у 21 із 24 областей України, а також у місті Київ. На підконтрольній Україні територіях Луганської та Донецької областей більшість взяла "Опозиційна платформа – За життя", а у Львівській перемогла партія Святослава Вакарчука "Голос".
Не дивно, що в одномандатних округах у регіонах також лідирують мажоритарники від президентської партії. Абсолютно всі мандати на 13 округах представникам "Слуги народу" вдалося зібрати в Києві. Недобирають же "слуги народу" по одному мандату в Херсонській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях.
Ще гірша ситуація – у Львівській, Вінницькій та Хмельницькій областях, де мажоритарники не виграли і на половині дільниць. А у Волинській області в Раду проходить тільки один представник президентської партії.
Лише в Луганській і Донецькій областях за мажоритаркою лідирує "Опозиційна платформа – За життя".
OBOZREVATEL публікує повний список лідер виборчих перегонів в одномандатних округах по всій Україні.
(Дані ЦВК за результатами опрацьованих 65,2% протоколів станом на 14:00 22 липня. Інформація буде оновлюватися)
Вінницька область
Округ 11
Максим Пашковський ("Слуга народу") – 23,4%
Сергій Кудлаєнко (самовисуванець) – 16,6%
Округ 12
Анатолій Драбовський ("Слуга народу") – 29,6%
Олена Верлан-Кульшенко ("Європейська солідарність") – 13,6%
Округ 13
Петро Юрчишин (самовисуванець) – 38,8%
Юрій Максименко ("Слуга народу") – 24,9%
Округ 14
Ірина Борзова ("Слуга народу") – 28,4%
Анатолій Кушнір (самовисуванець) – 17,8%
Округ 15
Лариса Білозір (самовисуванець) – 38,2%
Віталій Пращук ("Слуга народу") – 29%
Округ 16
Геннадій Вацак (самовисуванець) – 30,7%
Таїсія Томляк ("Слуга народу") – 26,2%
Округ 17
Микола Кучер (самовисуванець) – 39%
Олександр Коваль ("Слуга народу") – 24,5%
Округ 18
Олег Мейдіч ("Батьківщина") – 32,5%
Руслан Демчак (самовисуванець) – 17%
Волинська область
Округ 19
Ігор Гузь (самовисуванець) – 61%
Назар Мисковець ("Слуга народу") – 15%
Округ 20
В'ячеслав Рубльов ("Слуга народу") – 40,5
Сергій Мартиняк (самовисуванець) – 19,8%
Округ 21
Степан Івахів (самовисуванець) – 42,8%
Андрій Лев ("Слуга народу") – 24,2%
Округ 22
Ігор Палиця (самовисуванець) – 37,3%
Сергій Писачук ("Слуга народу") – 27,5%
Округ 23
Ірина Констанкевич (самовисуванець) – 47,2%
Максим Приймачук ("Слуга народу") – 30,5%
Дніпропетровська область
Округ 24
Дмитро Киселевський ("Слуга народу") – 59,8%
Олег Семенко ("Опозиційна платформа – За життя") – 12,2%
Округ 25
Максим Бужанський ("Слуга народу") – 28,7%
Максим Курячий (самовисуванець) – 22,6%
Округ 26
Кирило Нестеренко ("Слуга народу") – 38,4%
Геннадій Гуфман ("Опозиційна платформа – За життя") – 30,3%
Округ 27
В'ячеслав Медяник ("Слуга народу") – 43,4%
Сергій Нікітін ("Опозиційна платформа – За життя") – 14,2%
Округ 28
Юрій Мисягін ("Слуга народу") – 55,6%
Валерій Чорний ("Опозиційна платформа – За життя") – 14,2%
Округ 29
Сергій Демченко ("Слуга народу") – 54%
Олександр Юрчак ("Опозиційна платформа – За життя") – 8,8%
Округ 30
Ганна Лічман ("Слуга народу") – 48,2%
Костянтин Саусь ("Опозиційна платформа – За життя") – 13,8%
Округ 31
Володимир Захарченко ("Слуга народу") – 55,6%
Костянтин Павлов (самовисуванець) – 22,6%
Округ 32
Олена Криворучкіна ("Слуга народу") – 55,1%
Андрій Гальченко (самовисуванець) – 22,1%
Округ 33
Юрій Корявченков ("Слуга народу") - 60,9%
Вадим Віншель ("Опозиційна платформа - За життя") - 7,8%
Округ 34
Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 33,1%
Олег Кришин (самовисуванець) – 15,9%
Округ 35
Денис Герман ("Слуга народу") – 47,8%
Андрій Шипко (самовисуванець) –28,5%
Округ 36
Роман Коптєлов ("Слуга народу") – 39,6%
Артур Мартовицький (самовисуванець) – 32%
Округ 37
Дмитро Шпенов (самовисуванець) – 36,2%
Ігор Фартушний ("Слуга народу") – 31,3%
Округ 38
Владислав Бородін ("Слуга народу") – 38,5%
Вадим Нестеренко (самовисуванець) – 23,7%
Округ 39
Сергій Северин ("Слуга народу") – 52,4%
Марія Пустова ("Опозиційна платформа – За життя") – 13,9%
Округ 40
Олександр Трухін ("Слуга народу") – 56%
Олег Кужман (самовисуванець) – 11,9%
Донецька область
Округ 45
Муса Магомедов ("Опозиційний блок") – 64,6%
Анастасія Петренко ("Опозиційна платформа – За життя") – 14,5%
Округ 46
Федір Христенко ("Опозиційна платформа – За життя") – 38,1%
Родіон Вощанов ("Слуга народу") – 25,5%
Округ 47
Юрій Солод ("Опозиційна платформа – За життя") – 48,8%
Василь Патлачук ("Слуга народу") – 16,7%
Округ 48
Максим Єфімов (самовисуванець) – 54,9%
Денис Ошурко (самовисуванець) – 19%
Округ 49
Валерій Гнатенко ("Опозиційна платформа – За життя") – 37,3%
Борис Колесніков ("Опозиційний блок") – 35%
Округ 50
Руслан Требушкін ("Опозиційний блок") – 32,2%
Андрій Аксьонов (самовисуванець) – 26,5%
Округ 51
Олександр Ковальов (самовисуванець) – 64,3%
Володимир Веселкин (самовисуванець) – 14,9%
Округ 52
Результатів немає
Округ 57
Вадим Новинський ("Опозиційний блок") – 42,82%
В'ячеслав Салгалов ("Слуга народу") – 23,98%
Округ 58
Сергій Магера ("Опозиційний блок") – 30,91%
Віктор Романюк ("Слуга народу") – 22,11%
Округ 59
Володимир Мороз ("Опозиційна платформа – За життя") – 35,07%
Сергій Сажко (самовисуванець) – 23,58%
Округ 60
Дмитро Лубенець (самовисуванець) – 36,95%
Артем Марчевський ("Опозиційна платформа – За життя") – 25,99%
Житомирська область
Округ 62
Ігор Герасименко ("Слуга народу") – 47,72%
Наталія Леонченко ("Опозиційна платформа – За життя") – 8,12%
Округ 63
Богдан Кіцак ("Слуга народу") – 43,28
Олександр Ревега (самовисуванець) – 17,04%
Округ 64
В'ячеслав Сигачев ("Слуга народу") – 28,74%
Володимир Арешонков (самовисуванець) – 26,51%
Округ 65
Дмитро Костюк ("Слуга народу") - 33,26%
Володимир Литвин (самовисуванець) - 28,45%
Округ 66
Тетяна Грищенко ("Слуга народу") – 25,24%
Віталій Журавський (самовисуванець) – 20,09%
Округ 67
Віктор Развадовський (самовисуванець) – 35,2%
Сергій Кузьміних ("Слуга народу") – 33,69%
Закарпатська область
Округ 68
Олександр Пекар ("Слуга народу") – 18,32%
Роберт Горват (самовисуванець) – 18,27%
Округ 69
Едгар Токар ("Слуга народу") – 35,19%
Віктор Балога (Єдиний центр) – 34,48%
Округ 70
Михайло Лаба ("Слуга народу") – 24,28%
Іван Дрогобецький ("Опозиційна платформа – За життя") – 22,32%
Округ 71
Валерій Лунченко (самовисуванець) – 49,14%
Сергій Грабар ("Слуга народу") – 28,14%
Округ 72
Василь Петьовка (самовисуванець) – 34,21%
Вадим Носа ("Слуга народу") – 23,78%
Округ 73
Владислав Поляк (самовисуванець) – 42,98%
Василь Брензович (самовисуванець) – 26,13%
Запорізька область
Округ 74
Геннадій Касай ("Слуга народу") – 44,27%
Ігор Чумаченко ("Опозиційної блок") – 12,65%
Округ 75
Роман Соха ("Слуга народу") – 44,48%
Сергій Кальцев ("Опозиційна платформа – За життя") – 12,42%
Округ 76
Євген Шевченко ("Слуга народу") – 44,19%
Анатолій Пустоваров ("Опозиційний блок") – 14,69%
Округ 77
Сергій Штепа ("Слуга народу") – 43,66%
В'ячеслав Богуслаєв (самовисуванець) – 32,15%
Округ 78
Олександр Пономарьов ("Опозиційна платформа – За життя") – 35,95%
Віталій Боговін ("Слуга народу") – 33,56%
Округ 79
Юлія Яцик ("Слуга народу") – 40,22%
Володимир Бандуров ("Опозиційна платформа – За життя") – 28,08%
Округ 80
Сергій Мінько (самовисуванець) – 33,32%
Євген Балицький (самовисуванець) – 29,31%
Округ 81
Павло Мельник ("Слуга народу") – 35,93%
Олег Каліман (Аграрна партія України) – 27,55%
Округ 82
Марина Нікітіна ("Слуга народу") – 40,48%
Володимир Люцканов ("Опозиційна платформа – За життя") – 19,17%
Івано-Франківська область
Округ 83
Оксана Савчук (ВО "Свобода") – 46,67%
Андрій Сторожук ("Слуга народу") – 23,28%
Округ 84
Ігор Фріс ("Слуга народу") – 21,95%
Андрій Іваськів ( "Батьківщина") – 15,24%
Округ 85
Едуард Прощук ("Слуга народу") – 30,86%
Віктор Шевченко (самовисуванець) – 26,40%
Округ 86
Олександр Матусевич ("Слуга народу") – 28,61%
Анатолій Дирів (самовисуванець) – 28,34%
Округ 87
Зіновій Андрійович ("Слуга народу") – 37,79%
Михайло Іваночко ("Свобода") – 13,73%
Округ 88
Андрій Іванчук (самовисуванець) – 45,04%
Андрій Шевченко ("Слуга народу") – 25,22%
Округ 89
Володимир Тимофійчук ("Слуга народу") – 18,48%
Юрій Соловей ("Удар") – 15,05%
Київська область
Округ 90
Микола Бабенко (Біла Церква разом) – 27,53%
Юрій Нестерчук ("Слуга народу") – 15,94%
Округ 91
Олег Дунда ("Слуга народу") – 33,95%
Руслан Сольвар (самовисуванець) – 17,2%
Округ 92
Валерій Колюх ("Слуга народу") – 20,41%
Віталій Гудзенко (самовисуванець) – 19,85%
Округ 93
Анна Скороход ("Слуга народу") – 41,21%
Олександр Жукотанський (самовисуванець) – 22,51%
Округ 94
Олександр Дубинський ("Слуга народу") – 36,8%
Ігор Кононенко (самовисуванець) – 14,71%
Округ 95
Олександр Горобець ("Слуга народу") – 29,16%
Володимир Карплюк (самовисуванець) – 23,34%
Округ 96
Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 39,24%
Ярослав Москаленко (самовисуванець) – 25,6%
Округ 97
Микола Галушко ("Слуга народу") – 37,82%
Олег Іваненко ("Європейська солідарність") – 15,8%
Округ 98
Сергій Бунін ("Слуга народу") – 42,53%
Сергій Міщенко (самовисуванець) – 24,1%
Кіровоградська область
Округ 99
Олександр Дануца ("Слуга народу") – 36,32%
Александ Горбунов (самовисуванець) – 15%
Округ 100
Ігор Мурд ("Слуга народу") – 38,14%
Станіслав Березкін (самовисуванець) – 17,79%
Округ 101
Юрій Кузбіт ("Слуга народу") – 40,71%
Максим Поляков (самовисуванець) – 22,84%
Округ 102
Олесь Довгий (самовисуванець) – 42,81%
Артем Петрощук ("Слуга народу") – 26,49%
Округ 103
Олег Воронько ("Слуга народу") – 38,83%
Степан Цапюк ("Опозиційна платформа – За життя") – 15,96%
Луганська область
Округ 105
Вікторія Гриб ("Опозиційний блок") – 38,57%
Сергій Медведчук ("Опозиційна платформа – За життя") – 34,36%
Округ 106
Олексій Кузнєцов ("Слуга народу") – 21,26%
Юрій Фурман (самовисуванець) – 20,02%
Округ 107
Олександр Сухов (самовисуванець) – 33,24%
Олександр Сорокін ("Слуга народу") – 16,75%
Округ 112
Сергій Вельможний (самовисуванець) – 34,79%
Олександр Ченців ("Опозиційна платформа – За життя") – 31,03%
Округ 113
Олександр Лукашов ("Опозиційна платформа – За життя") – 32,93%
Віта Сліпець ("Слуга народу") – 22,19%
Округ 114
Сергій Шахов (самовисуванець) – 48,02%
Максим Мойсеєв ("Слуга народу") – 21,96%
Львівська область
Округ 115
Наталія Піпа ("Голос") – 30,25%
Юрій Михальчишин (самовисуванець) – 21,62%
Округ 116
Микола Княжицький ("Європейська солідарність") – 22,92%
Березня Романяк ("Голос") – 19,98%
Округ 117
Ярослав Рущишин ("Голос") – 25,14%
Оксана Юринець (самовисуванець) – 23,57%
Округ 118
Богдан Дубневич (самовисуванець) – 33,52%
Галина Васильченко ("Голос") – 30,58%
Округ 119
Михайло Бондар ("Європейська солідарність") – 16%
Орест Кавецький ("Слуга народу") – 15,27%
Округ 120
Ярослав Дубневич (самовисуванець) – 44,28%
Тарас Єлейко ("Голос") – 19,04%
Округ 121
Орест Саламаха ("Слуга народу") – 19,36%
Михайло Задорожний ("Європейська солідарність") –17,12%
Округ 122
Павло Бакунець ("Самопоміч") – 20,74%
Андрій Дума ("Громадянська позиція") –11,63%
Округ 123
Тарас Батенко (самовисуванець) – 44,11%
Тарас Чолій ("Голос") – 14,95%
Округ 124
Юрій Камельчук ("Слуга народу") – 15,83%
Оксана Береза ("Свобода") – 13,78%
Округ 125
Андрій Лопушанський (самовисуванець) – 18,16%
Юрій Доскіч (самовисуванець) – 16,08%
Округ 126
Андрій Кіт (самовисуванець) – 24,51%
Андрій Гергерт ("Свобода") – 18,36%
Миколаївська область
Округ 127
Олександр Пасічний ("Слуга народу") – 36,38%
Ігор Дятлов (самовисуванець) – 15,84%
Округ 128
Олександр Гайду ("Слуга народу") – 41,08%
Артем Іллюк (самовисуванець) – 23,64%
Округ 129
Ігор Копитін ("Слуга народу") – 36,24%
Олександр Жолобецький (самовисуванець) – 21,03%
Округ 130
Ігор Негулевскій ("Слуга народу") – 38,07%
Володимир Фроленко ("Опозиційна платформа – За життя) – 19,93%
Округ 131
Артем Чорномор ("Слуга народу") – 42,78
Анатолій Гасюк (самовисуванець) – 10,64%
Округ 132
Максим Диркін ("Слуга народу") – 42,52%
Аркадій Корнацький (самовисуванець) – 9,42%
Одеська область
Округ 133
Артем Дмитрук ("Слуга народу") – 32,35%
Віктор Баранський ("Опозиційна платформа – За життя") – 27,28%
Округ 134
Олег Колєв ("Слуга народу") – 34,15%
Євген Червоненко (самовисуванець) – 16,97%
Округ 135
Олексій Леонов ("Слуга народу") – 40,41%
Сергій Ківалов (самовисуванець) – 31,84%
Округ 136
Олександр Гореюк ("Слуга народу") – 46,8%
Дмитро Голубов (самовисуванець) – 39,21%
Округ 137
Леонід Клімов (самовисуванець) – 28,31%
Олександр Муконін ("Слуга народу") – 24,99%
Округ 138
Степан Чернявський ("Слуга народу") – 35,89%
Ольга Плюганіч ( "Батьківщина") – 24,17%
Округ 139
Віталій Саутьонков ("Опозиційна платформа – За життя") – 30,77%
Ігор Васильківський ("Слуга народу") – 29,01%
Округ 140
Сергій Колебошин ("Слуга народу") – 43,62%
Василь Гуляєв (самовисуванець) – 22,46%
Округ 141
Олександр Ткаченко ("Слуга народу") – 32,77%
Віталій Барвіненко (самовисуванець) – 28,88%
Округ 142
Руслан Поганий ("Слуга народу") – 28,14%
Антон Кіссе (самовисуванець) – 23,33%
Округ 143
Анатолій Урбанський (самовисуванець) – 57,04%
Віктор Куртєв ("Слуга народу") – 27,84%
Полтавська область
Округ 144
Дмитро нальотів ("Слуга народу") – 41,35%
Олександр Мамай (самовисуванець) – 18,5%
Округ 145
Андрій Боблях ("Слуга народу") – 49,16%
Володимир Гриценко (Опозиційна платформа – За життя") – 9,18%
Округ 146
Юрій Шаповалов (самовисуванець) – 26,98%
Фелікс Урін ("Слуга народу") – 23,25%
Округ 147
Олег Кулініч (самовисуванець) – 37,83%
Сергій Дудник ("Слуга народу") – 30,28%
Округ 148
Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли (самовисуванець) – 23,57%
Анастасія Ляшенко ("Слуга народу") – 22,29%
Округ 149
Костянтин Касай ("Слуга народу") – 35,84%
Лариса Босенко ( "Батьківщина") – 15,73%
Округ 150
Олексій Мовчан ("Слуга народу") – 39,66%
Костянтин Жеваго (самовисуванець) – 26,37%
Округ 151
Максим Березін ("Слуга народу") – 45,2%
Руслан Богдан ( "Батьківщина") – 16,67%
Рівненська область
Округ 152
Олександр Ковальчук ("Слуга народу") – 31,3%
Олег Осуховський (ВО "Свобода") – 13,85%
Округ 153
Роман Іванісов ("Слуга народу") – 34,93%
Юрій Вознюк (самовисуванець) – 22,1%
Округ 154
Олександр Аліксійчук ("Слуга народу") – 35,69%
Олександр Дехтярчук (самовисуванець) – 16,16 %%
Округ 155
Віктор Мьялик (самовисуванець) – 35,38%
Василь Яницький (самовисуванець) – 23,85%
Округ 156
Сергій Литвиненко ("Слуга народу") – 26,85%
Олександр Данильчук (самовисуванець) – 16,36%
Сумська область
Округ 157
Татьяна Рябуха ("Слуга народу") – 39,01%
Юрій Чмирь (самовисуванець) – 17,35%
Округ 158
Ігор Васильєв ("Слуга народу") – 45,65%
Василь Лобода ("Батьківщина") – 15,94%
Округ 159
Андрій Деркач (самовисуванець) – 39,32%
Дмитро Шевченко ("Слуга народу") – 23,77%
Округ 160
Ігор Молоток (самовисуванець) – 53,21%
Тетяна Сахнюк ("Слуга народу") – 22,39%
Округ 161
Максим Гузенко ("Слуга народу") – 35,92%
Анатолій Кобзаренко (самовисуванець) – 20,50%
Округ 162
Микола Задорожний ("Слуга народу") – 37,81%
Іван Лозовий (самовисуванець) – 14,61%
Тернопільська область
Округ 163
Андрій Богданець ("Слуга народу") – 26,04%
Максим Черкашин ("Голос") – 15,44%
Округ 164
Ігор Василів ("Слуга народу") – 21,35
Михайло Головко ("Свобода") – 21,02%
Округ 165
Іван Чайківський (самовисуванець) – 35,45%
Тарас Юрик ("Європейська Солідарність") – 17,8%
Округ 166
Микола Люшняк (самовисуванець) – 31,72%
Ігор Сопель ("Слуга народу") – 20,14%
Округ 167
Володимир Гевко ("Слуга народу") – 22,24%
Володимир Шматько ("Сила людей") – 16,43%
Харківська область
Округ 168
Марія Мезенцева ("Слуга народу") – 42,33%
Валерій Писаренко (самовисуванець) – 22,88%
Округ 169
Олександр Куницький ("Слуга народу") – 48,5%
Олександр Грановський (самовисуванець) – 15,41%
Округ 170
Андрій Одарченко ("Слуга народу") – 44,53%
Дмитро Святаш ("Опозиційна платформа – За життя") – 29,76%
Округ 171
Вікторія Кінзбурская ("Слуга народу") – 37,35%
Андрій Лесик ("Опозиційна платформа –За життя") – 26,78%
Округ 172
Юрій Здебський ("Слуга народу") – 43,56%
Володимир Мисик (самовисуванець) – 43,33%
Округ 173
Олександр Бакумов ("Слуга народу") – 45,83%
Анатолій Денисенко (самовисуванець) – 22,71%
Округ 174
Олександр Фельдман (самовисуванець) - 37,44%
Вікторія Алексейчук ("Слуга народу") – 35,06%
Округ 175
Євген Пивоваров ("Слуга народу") – 43,63%
Володимир Кацуба ("Опозиційний блок") – 20,46%
Округ 176
Дмитро Шенцев ("Опозиційний блок") – 45,84%
Олександр Счісльонок ("Слуга народу") – 29,03%
Округ 177
Дмитро Любота ("Слуга народу") – 40,01%
Віктор Остапчук ("Опозиційний блок") – 26,20%
Округ 178
Олександр Литвинов ("Слуга народу") – 31,84%
Анатолій Русецький (самовисуванець) – 27,27%
Округ 179
Олексій Кучер ("Слуга народу") – 46,51%
Сергій Чернов ("Опозиційний блок") – 24,46%
Округ 180
Олексій Красов ("Слуга народу") – 45,38%
Олександр Біловол (самовисуванець) – 30,41%
Округ 181
Дмитро Мікіша ("Слуга народу") – 38,15%
Валерія Мураєва (самовисуванець) – 23,35%
Херсонська область
Округ 182
Павло Павлиш ("Слуга народу") – 38,84%
Володимир Сальдо ("Опозиційна платформа – За життя") – 16,22%
Округ 183
Вікторія Вагнер ("Слуга народу") – 39,38%
Михайло Опанащенко ("Опозиційна платформа – За життя") – 14,32%
Округ 184
Ігор Колихаєв (самовисуванець) – 49,31%
Данило Репілевський ("Слуга народу") – 28,58%
Округ 185
Володимир Іванов ("Слуга народу") – 29,82%
Павло Філіпчук ("Опозиційна платформа – За життя") – 22,5%
Округ 186
Олексій Ковальов ("Слуга народу") – 36,53%
Євген Рищук (самовисуванець) – 19,58%
Хмельницька область
Округ 187
Микола Стефанчук ("Слуга народу") – 35,95%
Віталій Діденко ("Свобода") – 29,9%
Округ 188
Сергій Лабазюк (самовисуванець) – 52,97%
Оксана Бочкарьова ("Слуга народу") – 33,73%
Округ 189
Олена Копанчук ("Слуга народу") – 32,12%
Андрій Шинькович (самовисуванець) – 22,07%
Округ 190
Роман Мацола (самовисуванець) – 42,77%
Олексій Жмеренецький ("Слуга народу") – 39,59%
Округ 191
Віктор Бондар (самовисуванець) – 32,27%
Марина Потапова ("Слуга народу") –25,22%
Округ 192
Олександр Герега (самовисуванець) – 45,95%
Василь Гуменюк ("Слуга народу") – 28,67%
Округ 193
Володимир Мельниченко (самовисуванець) – 39,31%
Ігор Марчук ("Слуга народу") – 29,57%
Черкаська область
Округ 194
Любов Шпак ("Слуга народу") – 41,11%
Віктор Євпак ("Голос") – 11,06%
Округ 195
Олег Арсенюк ("Слуга народу") – 39,69%
Євген Курбет (самовисуванець) – 33,45%
Округ 196
Геннадій Бобов (самовисуванець) – 33,87%
Андрій Стріхарскій ("Слуга народу") – 33,51%
Округ 197
Олександр Скічко ("Слуга народу") – 46,02%
Владислав Голуб (самовисуванець) – 20,96%
Округ 198
Сергій Рудик (самовисуванець) – 30,58%
Наталія Дяченко ("Слуга народу") – 24,1%
Округ 199
Валентин Нечипоренко (самовисуванець) – 37,46%
Сергій Нагорняк ("Слуга народу") – 35,4%
Округ 200
Антон Яценко (самовисуванець) – 68,77%
Олена Воронцова ("Слуга народу") – 16,94%
Чернівецька область
Округ 201
Олена Лис ("Слуга народу") – 34,65%
Микола Федорук (самовисуванець) – 13,17%
Округ 202
Максим Заремський ("Слуга народу") – 36,75%
Іван Рибак (самовисуванець) – 16,88%
Округ 203
Георгій Музурашу ("Слуга народу") – 25,99%
Михайло Жар ("Опозиційна платформа – За життя") – 19,86%
Округ 204
Валерій Божик ("Слуга народу") – 51,98%
Максим Бурбак (самовисуванець) – 22,29%
Чернігівська область
Округ 205
Олег Семінський ("Слуга народу") – 34,23
Валерій Паска (самовисуванець) – 20,12%
Округ 206
Антон Поляков ("Слуга народу") – 32,79%
Максим Микитась (самовисуванець) – 21,36%
Округ 207
Ігор Рибаков (самовисуванець) – 34,78%
Анатолій Евлахов (самовисуванець) – 18,7%
Округ 208
Валерій Давиденко (самовисуванець) –
Антон Панченко ("Слуга народу") – 16,7%
Округ 209
Анатолій Гунько ("Батьківщина") – 32,81%
Олександр Кодола (самовисуванець) – 25,97%
Округ 210
Сергій Коровченко (самовисуванець) – 21,77%
Дмитро Пахомов ("Слуга Народу") – 16,64%
Київ
Округ 211
Олександр Юрченко ("Слуга народу") – 36,37%
Володимир Прокопів ("Європейська солідарність") – 23,8%
Округ 212
Максим Перебийніс ("Слуга народу") – 34,5%
Андрій Задерейко ("Європейська солідарність") – 16,83%
Округ 213
Артем Дубнов ("Слуга народу") – 36,34%
Борислав Береза (самовисуванець) – 18,24%
Округ 214
Сергій Швець ("Слуга народу") – 32,8%
Олесь Маляревич ("Європейська солідарність") – 20,78%
Округ 215
Богдан Яременко ("Слуга народу") – 37,68%
Андрій Іллєнко (ВО "Свобода") – 19,86%
Округ 216
Леся Забуранна ("Слуга народу") – 40,65%
Віталій Павлик (самовисуванець) – 17,15%
Округ 217
Мар'яна Безугла ("Слуга народу") – 38,01%
Людмила Костенко ("Європейська солідарність") – 22,39%
Округ 218
Дмитро Гурін ("Слуга народу") –41,47%
Вікторія Муха (самовисуванець) – 21,44%
Округ № 219
Микола Тищенко ("Слуга народу") – 31,52%
Олександр Третьяков (самовисуванець) – 23,69%
Округ 220
Анна Бондар ("Слуга народу") – 37,47%
Олексій Окопний ("Європейська солідарність") –15,11%
Округ 221
Анна Пуртова ("Слуга народу") – 23,58%
Леонід Ємець ("Голос") – 16,85%
Округ 222
Роман Грищук ("Слуга народу") – 42,48%
Дмитро Андрієвський (самовисуванець) – 14,76%
Округ 223
Людмила Буймістер ("Слуга народу") – 32,35%
Юрій Левченко (ВО "Свобода") – 22,27%
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