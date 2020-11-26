ЦВК оголосила переможців другого туру виборів мерів в Україні. Список

Центральна виборча комісія України оприлюднила результати виборів мерів, які пройшли 22 листопада.

На сайті ЦВК офіційно опубліковані дані тільки по 8 містах, підрахунок в 3 ще триває.

Дніпро

Головою міста знову став чинний мер Борис Філатов (партія "Пропозиція"), який набрав 150 782 голосів (78,07%).

Нікополь

Член партії "За майбутнє" Олександр Саюк став главою Нікополя – 12 533 голосів (54,64%).

Слов'янськ

Мером Слов'янська обрали члена партії "Опозиційного блоку" Вадима Ляха – 16 811 голосів, (60,87%).

Ужгород

Новим мером Ужгорода став самовисуванець Богдан Андріїв – 12 869 голосів (51,01%).

Миколаїв

У Миколаєві діючий голова Олександр Сенкевич ("Пропозиція") знову став мером – 54 411 голосів (59,74%).

Бердянськ

Посаду мера Бердянська отримав кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов – 17 282 голосів (49,98%).

Рівне

Представник партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк став новим главою Рівного – 27 451 голосів (50,24%).

Черкаси

У другого туру переміг діючий мер Черкас Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") – 30 073 голосів (54,33%).

За даними "Опори" на місцевих виборах в Полтаві переміг чинний глава міста Олександр Мамай (За майбутнє) – 9817 голосів.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький заявив, що чинний міський голова Андрій Садовий ("Самопоміч") знову став мером Львова – 143 466 голосів (62,25%).

На виборах у Дрогобичі попередньо переміг чинний глава Тарас Кучма (самовисуванець).

Додамо, що у Броварах Київський окружний адміністративний суд визнав вибори такими, що не відбулися. Ймовірно, нові вибори пройдуть вже в 2021 році.

У Кривому Розі чинний мер Юрій Вілкул заявив, що не братиме участь у другому турі виборів. Голосування перенесли на 6 грудня.

Також відзначимо, що в Борисполі призначили дату нових виборів після смерті мера від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.