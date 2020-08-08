ЦВК офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Центральна виборча комісія призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"8 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України", – сказано в повідомленні.

Рішення ухвалене Комісією на підставі Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року “Про утворення та ліквідацію районів”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад.

"Також Комісія врахувала інформацію щодо переліку місцевих рад, надану Міністерством розвитку громад та територій України листом від 6 серпня 2020 року відповідно до постанови ЦВК від 28 липня 2020 року № 148 “Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу", – додали в ЦВК.

Зазначається, що з повним переліком призначених виборів невдовзі можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії у додатку до відповідної постанови.

Нагадаємо:

15 липня Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Як писав OBOZREVATEL, речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що призначення ВР місцевих виборів в Україні на жовтень 2020 року "можна трактувати як фактичний вихід із мінських угод".