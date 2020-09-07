Цивілізацію в Росію принесли українці, – Кулеба

Кулеба нагадав Росії про внесок українців в будівництво її економіки.

Цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна і українці, які будували її економіку.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що українська держава пам'ятає про своїх земляків, які живуть в Росії.

"Сказати нам потрібно зараз, що, дорогі українці Росії, як вам складно не було би зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації", – сказав міністр.

Також він закликав Росію не забувати про внесок українців в будівництво економіки цієї держави.

"Ми повинні чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми повинні пам’ятати, і Росія повинна пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни", – сказав Кулеба.

Також він зазначив, що Україні потрібно серйозно переосмислити політику щодо іноземних українців, допомагати їм в Росії в умовах майже тотального контролю ФСБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив намір Росії ліквідувати Українську громаду Сірого клину. На цій території етнічні українці проживають вже понад 400 років.

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