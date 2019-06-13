"Це злочин": заступник голови ДБР розповіла про свавілля Труби

Перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що директор ДБР Роман Труба порушує закон і узурпує владу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". Так, після кадрових чисток в Держбюро розслідувань послідував наказ директора про перерозподіл обов'язків між ним і заступниками.

Ольга Варченко "Цензор.НЕТ"

Варченко зазначила, що буде оскаржувати наказ директора у суді та звертатися до правоохоронних органів.

"Я це оцінюю як беззаконня. У вівторок, 11 червня, директор зібрав нараду керівників підрозділів центрального апарату, на якій оголосив, що був у президента і отримав керівництво до дії. Офіційного повідомлення про цю зустріч так і не з'явилося, тому ми не знаємо, що точно доручив йому глава держави, але впевнена, що директора ДБР ніхто не уповноважував на порушення закону", – відповіла заступник голови ДБР.

Новини У ДБР задокументували факт корупції Труби

За її словами, у той же день, після зазначеної наради, був окремо зібраний рядовий склад управлінь, на якому оголосили, що директор змінив розподіл обов'язків. Тобто, цей наказ про перепідпорядкування йому 2-го слідчого управління навіть не був доведений до відома всіх керівників.

"Його нишком підписали і презентували рядовим співробітникам. До нас (заступників директора. – Ред.) він прийшов поштою. Нами вже кілька днів ведеться листування щодо проекту наказу про перерозподіл обов'язків. Закладена все та ж норма, що його не влаштовує робота начальника цього управління, у зв'язку з цим він вирішив його перепідпорядкувати собі особисто. Вважаю, що наступним кроком буде спроба звільнити заступників, показавши, що ми нібито не впоралися зі своєю роботою", –каже Варченко.

"Тим більше, що в самому проекті наказу, який ми з другим заступником отримали на узгодження, було посилання на новий Регламент повноважень, оскільки старий оскаржений в суді одним з членів Ради громадського контролю при ДБР. Рішенням Окружного адмінсуду міста Києва Роману Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення і перерозподіляти повноваження", – продовжила вона.

Заступник голови ДБР зазначила, що після отримання проекту наказу, вона з другим заступником попросила надіслати сам Регламент, тому що вони його досі не бачили, а також документальне обгрунтування того, чому директор зробив висновок про те, що управління погано працює.

За її словами, оскільки це слідче управління, а Труба займає адміністративну посаду, то не може йому дати об'єктивну оцінку. Дати оцінку роботі слідчого може тільки прокурор. Варченко сказала, що вони вже звернулися за такою оцінкою в ГПУ. І коли отримають відповідь, її опублікують.

"Тому ми поставили цілком резонне питання: що послужило причиною перепідпорядкування цього управління. Ми направили кілька таких листів, але відповіді не отримали на жоден. Потім, як я вже сказала, ми отримали підписаний наказ поштою. Таким чином, згоди заступники не давали, хоч орган у нас колегіальний і згідно зі ст. 12 закону про ДБР вона обов'язкова. Крім того, директор ознайомлений з рішенням Окружного адмінсуду Києва, але все одно продовжує ухвалювати рішення одноосібно. По суті, це злочин, і ми будемо з відповідною заявою звертатися до правоохоронних органів. А також будемо оскаржувати цей наказ в установленому законом судовому порядку", – підсумувала Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань задокументувало корупційне правопорушення директора відомства Романа Труби.

Сам Труба, за словами Варченко, поширює чутки про те, що президент України Володимир Зеленський уповноважив його займатися самоуправством і порушувати закон.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!