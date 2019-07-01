"Це зашквар": в мережу злили скандальні дані про знаменитого кандидата від "Слуги народу"

У мережу потрапили скандальні дані про керівника студії "Мамахохотала" Романа Грищук, який подав документи в ЦВК на участь у позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського.

Дані оприлюднив український волотнер Яким Клейменов на своїй сторінці у Facebook.

"Конвертаційні центри, фіктивне підприємництво, кримінальні справи, ухилення від сплати податків на сотні тисяч гривень! І все це про кандидата в депутати по 222 округу від "Слуги народу" Романа Грищука", — заявив Клейментов.

Роман Грищук facebook.com/akim.org.ua

Він підкреслив, що дії Романа Грищука за всіма ознаками підпадають під кримінальну відповідальність.

"Проаналізувати медійний бізнес Грищук, мене спонукало те, що Роман намагався уникати детелей, розповідаючи про свою зарплату і свої доходи. Отже, зашквар Романа:

ТОВ "Мамахохотала" (код ЄДРПОУ 40279111) продала ТРК "Україна" аудіовхізуальний твір під робочою назвою "Мамахохотала шоу. Сезон 7" за 10 мільйонів гривень. Формально в той час Роман вже не був засновником цього підприємства, тому що він завбачливо переписав свою компанію на іноземця, на якого оформлено ще 15 фірм!

Всі ці кошти були переведені в готівку через конвертаційні підприємства без сплати будь-яких податків! Ось ці "конверти": ТОВ "ДЗЕН", ТОВ "АСТОРРЕ", ТОВ "МІРКОРП", ТОВ "ЮТІМ", які зараз внесені в податкову базу, як суб'єкти фіктивного підприємництва, і зареєстровані на підставних осіб, за якими вже порушено кримінальні виробництва", — написав у мережі Яким Клейменов.

Також він підкреслив, що у компанії "Мамахохотала" борг розміром 700 тисяч гривень і заявив, що Грищук повинен зняти свою кандидатуру з кандидата у депутати до ВР:

"На даний податковий борг компанії ТОВ" Мамахохотала", яка вже кілька разів змінювала назву, становить понад 700 тисяч гривень! Роман, ти довго ховався в кущах від дебатів зі мною. А тепер від правоохоронців, теж в кущах будеш ховатися? Якщо Роман Грищук вважає себе порядною людиною, то безумовно повинен зняти свою кандидатуру. Якщо журналісти цікавляться подробицями зв'яжіться зі мною через Фейсбук. У мене трохи є".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналіста телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерша з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце в "Слугу народу", дівчину виключили з політсили.

Читайте в нашому матеріалі, хто йде по мажоритарних округах від "Слуги народу".

Також в ЗМІ з'явилася інформація, що на вибори від партії зібрався комік з "Кварталу 95" Артем Гагарін.

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