"Це тільки початок": пропагандист Путіна різко висловився про смерть Тимчука

Пропагандист Кремля Володимир Соловйов їдко висловився про смерть українського нардепа Дмитра Тимчука.

У своєму телеграм-каналі Соловйов висловив переконання, що політик був убитий і заявив, що "це тільки початок дивних смертей".

"Не схоже це на самогубство. Зовсім. Це як же треба чистити пістолет, щоб не помітити, що він заряджений, та ще й направити його собі в голову?" - написав Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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