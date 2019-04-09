"Це призвело до війни в Україні!" Портников попередив ПАРЄ про небезпеку

У ПАРЄ Росія домагається скасування західних санкцій, які наклали через війну в Україні, і хоче змусити світову спільноту забути про окупацію Криму.

Таку думку в блозі на "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портніков. Він зазначив, що в разі реалізації плану Кремля Москва піде далі в своїх загарбницьких цілях.

"І це саме те, чого домагається Кремль. Він не домагається повернення в ПАРЄ. Він домагається капітуляції Заходу і тріумфу безкарності", – пояснив Портніков, коментуючи можливе повернення російської делегації в ПАРЄ.

"Чергова сесія ПАРЄ, на якій знову робляться спроби створити умови для повернення російської делегації – ще одна демонстрація того, як багато на Заході безпринципних політиків, готових зрадити і своїх виборців, і взагалі основи демократичного суспільства заради грішної любові до Володимира Путіна та його ресурсів", – повідомив журналіст.

Портников підкреслив, що санкції, які ПАРЄ ввела проти делегації Росії, є реакцією цивілізованого світу на грубе нехтування Кремлем принципів міжнародного права.

"Але в той же час російська делегація може брати участь у роботі ПАРЄ, заявляти про свою позицію, висувати претензії іншим. Її ніхто цього права не позбавляв. У роботі ПАРЄ росіяни не хочуть брати участь. Це вони шантажують інших своєю неучастю, а не ПАРЄ закриває дорогу до діалогу", – додав він.

Журналіст підсумував, що саме реакція Заходу на агресію Росії проти Грузії привела до війни в Україні.

Віталій Портников apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 квітня в ПАРЄ почалася "битва" на користь Росії.

Того ж дня в ПАРЄ затвердили термінові дебати, на яких представлять доповідь, метою якої є позбавлення Асамблеї права накладати санкції на Росію.

Також глава німецької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Андреас Нік допустив неприйнятну поведінку щодо народних депутатів України.

Опальна пропагандистка Кремля Ольга Скабеева звинуватила українську делегацію в ПАРЄ в скандальності, прокоментувавши конфлікт, спровокований 8 квітня лобістами Росії.

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