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"Це призвело до війни в Україні!" Портников попередив ПАРЄ про небезпеку

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У ПАРЄ Росія домагається скасування західних санкцій, які наклали через війну в Україні, і хоче змусити світову спільноту забути про окупацію Криму.

Таку думку в блозі на "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портніков. Він зазначив, що в разі реалізації плану Кремля Москва піде далі в своїх загарбницьких цілях.

"І це саме те, чого домагається Кремль. Він не домагається повернення в ПАРЄ. Він домагається капітуляції Заходу і тріумфу безкарності", – пояснив Портніков, коментуючи можливе повернення російської делегації в ПАРЄ.

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"Чергова сесія ПАРЄ, на якій знову робляться спроби створити умови для повернення російської делегації – ще одна демонстрація того, як багато на Заході безпринципних політиків, готових зрадити і своїх виборців, і взагалі основи демократичного суспільства заради грішної любові до Володимира Путіна та його ресурсів", – повідомив журналіст.

Портников підкреслив, що санкції, які ПАРЄ ввела проти делегації Росії, є реакцією цивілізованого світу на грубе нехтування Кремлем принципів міжнародного права.

"Але в той же час російська делегація може брати участь у роботі ПАРЄ, заявляти про свою позицію, висувати претензії іншим. Її ніхто цього права не позбавляв. У роботі ПАРЄ росіяни не хочуть брати участь. Це вони шантажують інших своєю неучастю, а не ПАРЄ закриває дорогу до діалогу", – додав він.

Журналіст підсумував, що саме реакція Заходу на агресію Росії проти Грузії привела до війни в Україні.

Віталій Портников

Віталій Портников

apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
В мене таке враження що ті кацапи що сцать кров'ю за свого батюшку-царя скоро будуть подихати від жовчі що з їх "мозгов" виходить.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пидар предупреждает своих в ЕС
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Исаев Денис
Исаев Денис
Не уверен что в ПАСЕ кто-нибудь знает о существовании этого пробитого предупреждальщика, шароварников типа Бляхера с Арьевым я в расчёт не беру.
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