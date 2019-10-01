"Це пастка!" Геращенко розгромила "формулу Штайнмаєра" для Донбасу

Кремль підготував пастку українській владі, пропонуючи, через так звану формулу Штайнмаєра, провести місцеві вибори на окупованих територіях без попереднього забезпечення для них всіх безпекових умов.

Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що не можна прислухатися до Росії.

"Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю й не потрапити в пастку", – підкреслила Геращенко.

Ірина Геращенко Сайт пресслужби партії Європейська солідарність

Нардепка зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися "формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка".

"Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна – ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання", – підкреслила Геращенко.

Вона особливо наголосила на важливості чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.

"Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз – коли нам говорять, що діє перемир’я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, велика авантюра", – сказала Геращенко.

За її словами, якщо йдеться про так звані "формули Штайнмаєра", які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі вислови як "вибори в цілому можуть бути визнані демократичними".

"Ми знаємо, що таке вибори, визнані світом демократичними, за стандартами ОБСЄ. І знаємо, що таке "в цілому визнані" Російською Федерацією. Це, як кажуть, – дві великі різниці", – зауважила парламентарка.

"Тому ми категорично проти подібних речей", – підкреслила вона.

Геращенко також додала: "Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь у них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди "Гіві", "Мотороли", буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України".

"Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки – воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна", – зазначила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

Також була озвучена позиція представника України, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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