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4 вересня • оновлено в 23:07
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"Це не жарт!" Суд взявся за Медведчука: що відомо

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На одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука подали позов до суду.

Про це в Facebook розповів колишній народний депутат Сергій Лещенко, опублікувавши відповідне фото.

"Медведчука судять. Це не жарт. У четвер, 5 вересня в Оболонському суді Києва на 10:15 ранку призначено до розгляду адміністративну справу. Правопорушник - Медведчук. Предмет позову - порушення порядку надання або отримання внесків. Суддя-доповідач: Рябчук О.В. Номер справи - 756/11334/19", - розповів Лещенко.

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"Це судове засідання - хороший привід почати дізнаватися про джерела, які утримують політичну надбудову агента кремлівського кума", - додав він.

"Це не жарт!" Суд взявся за Медведчука: що відомо

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про долю Медведчука і його політичну силу.

"У нас є відповіді – обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав Зеленський.

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Особи
Віктор Медведчук Сергій Лещенко
Місце
Україна Київ
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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