"Це не розмінна монета!" У Кабміні різко відповіли на крадіжку Криму Росією

Україна ніколи не погодиться на анексію Росією Криму, півострів назавжди залишиться українським.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

"На кожній зустрічі з нашими колегами з Європейського Союзу і НАТО, які я мав з часу свого призначення, я, зокрема, говорив дуже просту і чітку фразу: Україна ніколи не визнає Крим російським", – повідомив чиновник.

Кулеба зазначив, що питання окупації Крим постійно порушуватиметься на міжнародній арені.

"Це взагалі не може бути предметом якихось переговорів і компромісів. Ми будемо порушувати це питання і працювати з нашими партнерами, щоб питання Криму залишалося на міжнародному порядку денному і не відходило у тінь. Крим не може бути там розмінною монетою: давайте там розрулимо Донбас, а на Крим погодимося. Ні! Ні! Ще раз – ні! Ні квадратний метр землі, ні моря не буде відданий агресору. Це принципова позиція", – додав віцепрем'єр Кулеба.

Окупація Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Також в анексованому Росією українському Криму окупанти почали видобуток піску з Донузлаву під Євпаторією, найглибшого озера півострова.

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