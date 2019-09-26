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27 вересня • оновлено в 19:24
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"Це не розмінна монета!" У Кабміні різко відповіли на крадіжку Криму Росією

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Україна ніколи не погодиться на анексію Росією Криму, півострів назавжди залишиться українським.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

"На кожній зустрічі з нашими колегами з Європейського Союзу і НАТО, які я мав з часу свого призначення, я, зокрема, говорив дуже просту і чітку фразу: Україна ніколи не визнає Крим російським", – повідомив чиновник.

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Кулеба зазначив, що питання окупації Крим постійно порушуватиметься на міжнародній арені.

"Це взагалі не може бути предметом якихось переговорів і компромісів. Ми будемо порушувати це питання і працювати з нашими партнерами, щоб питання Криму залишалося на міжнародному порядку денному і не відходило у тінь. Крим не може бути там розмінною монетою: давайте там розрулимо Донбас, а на Крим погодимося. Ні! Ні! Ще раз – ні! Ні квадратний метр землі, ні моря не буде відданий агресору. Це принципова позиція", – додав віцепрем'єр Кулеба.

Окупація Криму

Окупація Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Також в анексованому Росією українському Криму окупанти почали видобуток піску з Донузлаву під Євпаторією, найглибшого озера півострова.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Крим
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hunt andres
hunt andres
Кулеба она и есть кулеба)
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Ну як Крим "назавжди залишилась українським", якщо він ВЖЕ російський ?!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
полуостров никогда не был украинским и таким не станет. пора уже это принять.
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