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"Це не Росія!" У мережі сплив черговий скандал з Кримом

2.8тЧитати новину російською

Австралійський дослідник Саймон Кустенмахер зарахував до території Росії анексований Крим.

Результати він розділив на частини і наніс на карту, яку опублікував в Twitter.

Кустенмахер проводив демографічне дослідження і зробив висновок, що більшість росіян проживає в європейській частині країни, до якої він відніс і окупований в 2014 році Крим.

Коментатори залишили гнівні коментарі до запису.

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"Крим - не Росія", "Крим? Видали це", "Гей, Саймон, Крим - це Україна. Якщо ти вмієш думати, то повинен намагатися думати", - написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українське радіо потрапило в скандал з картою.

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