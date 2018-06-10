"Це не Росія!" У мережі сплив черговий скандал з Кримом

Австралійський дослідник Саймон Кустенмахер зарахував до території Росії анексований Крим.

Результати він розділив на частини і наніс на карту, яку опублікував в Twitter.

Кустенмахер проводив демографічне дослідження і зробив висновок, що більшість росіян проживає в європейській частині країни, до якої він відніс і окупований в 2014 році Крим.

#Map shows population distribution in #Russia . Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62 - Simon Kuestenmacher (@ simongerman600) 9 червня 2018 р

Коментатори залишили гнівні коментарі до запису.

"Крим - не Росія", "Крим? Видали це", "Гей, Саймон, Крим - це Україна. Якщо ти вмієш думати, то повинен намагатися думати", - написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українське радіо потрапило в скандал з картою.