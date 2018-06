"Це не Росія!" У мережі сплив черговий скандал з Кримом

Австралійський дослідник Саймон Кустенмахер зарахував до території Росії анексований Крим.

Результати він розділив на частини і наніс на карту, яку опублікував в Twitter.

Кустенмахер проводив демографічне дослідження і зробив висновок, що більшість росіян проживає в європейській частині країни, до якої він відніс і окупований в 2014 році Крим.

#Map shows population distribution in #Russia . Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62