"Це наша земля!" Зеленський жорстко висловився про Крим

Київ займає жорстку позицію з питання окупованого Криму, яка полягає в тому, що півострів має бути повернений Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський 23 серпня під час спілкування в Києві з представниками ветеранських та волонтерських організацій.
"Природно, у нас тверда позиція щодо повернення Криму, звичайно, ми цього хочемо", — сказав він, додавши, що у нього немає сумнівів у тому, що це станеться.
Володимир Зеленський
Facebook Зеленського
"Для мене кожен кримчанин — це українець. Це все наша земля і ми будемо добиватися того, щоб її повернути", — сказав він.
За словами президента, крім підтримки "міжнародних друзів", Київ і сам повинен робити багато, щоб повернути Україні Крим.
Президент також зазначив, що у Верховній Раді є декілька законопроектів щодо Криму, які необхідно вивчити.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що вирішити проблеми повернення Донбасу й Криму неможливо на законодавчому рівні.
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