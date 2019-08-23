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"Це наша земля!" Зеленський жорстко висловився про Крим

1.6т Читати матеріал російською

Київ займає жорстку позицію з питання окупованого Криму, яка полягає в тому, що півострів має бути повернений Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 23 серпня під час спілкування в Києві з представниками ветеранських та волонтерських організацій.

"Природно, у нас тверда позиція щодо повернення Криму, звичайно, ми цього хочемо", — сказав він, додавши, що у нього немає сумнівів у тому, що це станеться.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Зеленського

"Для мене кожен кримчанин — це українець. Це все наша земля і ми будемо добиватися того, щоб її повернути", — сказав він.

За словами президента, крім підтримки "міжнародних друзів", Київ і сам повинен робити багато, щоб повернути Україні Крим.

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Президент також зазначив, що у Верховній Раді є декілька законопроектів щодо Криму, які необхідно вивчити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що вирішити проблеми повернення Донбасу й Криму неможливо на законодавчому рівні.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Крым вы уже вернули и за Севастополь ответили, как и было обещано в известном фильме, теперь настала очередь ответить за Одессу. И ведь ответите, Россия вам это твердо обещает.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! смерть росийским выплядкам окупантам! Донбасс без Крыма нам не нужен!
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Кожедуб ruslan, помню-помню! Перед бегством из Крыма ВСУшная суперармия нанесла нам превентивный удар - надристала от страха в шаровары.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
так смішно , що не в силах зупинитися. на московії аж башти кремля захиталися.
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