"Це наш внутрішній флешмоб": Зеленський пояснив гучну "відставку" Богдана

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішнім флешмобом" те, що всі члени його команди написали заяви про звільнення, вступивши на свої посади.

Так український глава прокоментував відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, передає "Радіо Свобода".

"Взагалі-то кожна людина не повинна триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням – не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву [про відставку], – я думаю, в цьому нічого страшного немає", – сказав Зеленський.

Зеленський і Богдан Прес-служба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ЗМІ з'явилася заява про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Він підтвердив, що писав заяву про звільнення із займаної посади. Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо. Він звинуватив у цьому спецслужби.

Зеленський же пояснював, що подібні заяви написали всі члени його команди, оскільки вони "не тримаються за крісла".

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