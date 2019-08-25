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"Це наш внутрішній флешмоб": Зеленський пояснив гучну "відставку" Богдана

2.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішнім флешмобом" те, що всі члени його команди написали заяви про звільнення, вступивши на свої посади.

Так український глава прокоментував відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, передає "Радіо Свобода".

"Взагалі-то кожна людина не повинна триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням – не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву [про відставку], – я думаю, в цьому нічого страшного немає", – сказав Зеленський.

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Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

Прес-служба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
видео політика
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Пигин Макс
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Весёлые клоуны теперь будут править нерабами)))))
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