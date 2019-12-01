Трускавець-2: "слуг народу" попередили про виховну роботу

Анонсований тренінг "Трускавець-2" для депутатів "Слуги народу" може бути викликаний необхідністю провести "виховну роботу" в президентській фракції.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. "Думаю, їх там зовсім не тренувати будуть, а як раз формуватимуть партійну диктатуру", – попередив він.

Тизенгаузен нагадав, що лідер партії Олександр Корнієнко заявив про необхідність навчити нардепів цифровій грамотності та заповненню декларацій.

"Тобто там швидко всіх повернуть в реальність", – спрогнозував експерт.

Він звернув увагу, що в своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський вже почав відмежовуватися від "Слуги народу", щоб мати можливість критикувати і карати представників власної партії.

З'їзд партії "Слуга народу" 10 листопада в Києві facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Корнієнко анонсував проведення нового тренінгу для депутатів "Слуги народу" вірогідно наприкінці січня. Він пояснив, що інтенсив з цифрової грамотності необхідний, щоб убезпечити політиків від спілкування з пранкерами і навчити їх захищати власні листування в месенджерах.

Восени 2019 року вибухнуло кілька гучних скандалів навколо "Слуги народу", пов'язаних з пранкером "Джокером". Невідомий (або група невідомих) пишуть народним депутатам і чиновникам від імені високопосадовців, а потім публікують листування в мережі.

Виключена з фракції СН народний депутат Анна Скороход не виключила, що викриття "Джокера" можуть бути вигідними керівництву "Слуги народу".

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