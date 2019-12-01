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1 грудня • оновлено в 22:19
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Трускавець-2: "слуг народу" попередили про виховну роботу

3.1т
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Анонсований тренінг "Трускавець-2" для депутатів "Слуги народу" може бути викликаний необхідністю провести "виховну роботу" в президентській фракції.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. "Думаю, їх там зовсім не тренувати будуть, а як раз формуватимуть партійну диктатуру", – попередив він.

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Тизенгаузен нагадав, що лідер партії Олександр Корнієнко заявив про необхідність навчити нардепів цифровій грамотності та заповненню декларацій.

"Тобто там швидко всіх повернуть в реальність", – спрогнозував експерт.

Він звернув увагу, що в своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський вже почав відмежовуватися від "Слуги народу", щоб мати можливість критикувати і карати представників власної партії.

З'їзд партії "Слуга народу" 10 листопада в Києві

З'їзд партії "Слуга народу" 10 листопада в Києві

facebook.com/sluganarodu.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Корнієнко анонсував проведення нового тренінгу для депутатів "Слуги народу" вірогідно наприкінці січня. Він пояснив, що інтенсив з цифрової грамотності необхідний, щоб убезпечити політиків від спілкування з пранкерами і навчити їх захищати власні листування в месенджерах.

Восени 2019 року вибухнуло кілька гучних скандалів навколо "Слуги народу", пов'язаних з пранкером "Джокером". Невідомий (або група невідомих) пишуть народним депутатам і чиновникам від імені високопосадовців, а потім публікують листування в мережі.

Виключена з фракції СН народний депутат Анна Скороход не виключила, що викриття "Джокера" можуть бути вигідними керівництву "Слуги народу".

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Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
чипы вшивать будут
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
С нардепами из «Слуги народа» проведут Трускавец 2, где будут учить, как шифроваться от СМИ: «Проститутка – герл, карьера через постель – гоп-стоп, журналист – редиска….»
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