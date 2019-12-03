"Трубу прорвало". Рада відправила у відставку скандального главу ДБР: у чому він замішаний

Монобільшість Верховної Ради України проголосувала за звільнення директора Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників. Рішення було ухвалене під час пленарного засідання парламенту 3 грудня.

Воно передбачене законопроєктом №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", за який 250 нардепів проголосували у другому читанні.

Нагадаємо, ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:

змінюється правовий статус органу – ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції;

уточнюється система ДБР, порядок затвердження організаційної структури відомства, порядок утворення його територіальних управлінь;

змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату і територіальних управлінь ДБР (тепер цим займатиметься Кабмін за поданням директора ДБР);

уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження;

нормуються підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

слідчим і прокурорам, які займалися розслідуванням справ Майдану в ГПУ, дозволяється переходити до ДБР без конкурсу.

Роман Труба "Українська правда"

Зазначимо, що запуск ДБР відбувся у серпні 2018 року. 16 серпня розпочали роботу перші 42 переможці конкурсу на посади в центральному апараті відомства. Присягу держслужбовця у них прийняв директор відомства Труба.

При цьому саме призначення Труби на цю посаду спричинило низку скандалів. Зокрема у суді розглядалася справа про те, що призначений на посаду глави ДБР чиновник підпадає під закон "Про очищення влади". І він нібито мав бути люстрованим, але щодо нього була неякісно проведена перевірка.

Позов щодо Труби подав народний депутат від БПП Юрій Македон. Політик вимагав оскаржити призначення директора Державного бюро розслідувань.

І що цікаво – суд таки визнав, що в діях працівників ГПУ було порушення закону, а перевірка була проведена неякісно. Одначе справа не мала жодних наслідків. Про рішення суду всі швидко забули, а Труба залишився на посаді глави ДБР.

За даними OBOZREVATEL, призначення Труби ще у 2018 році було пролобійоване представниками "Народного фронту".

При цьому багато експертів зазначали, що професійна кваліфікація чиновника не відповідає тій, яка необхідна йому на посаді. Зокрема він неодноразово потрапляв у курйозні ситуації.

Наприклад, у його кабінеті виявили прослуховування. Труба сказав, що знайшла його прибиральниця. При цьому сам чиновник не зміг засікти прослуховувальний пристрій. Він зазначив, що раніше не виявив прослушку, оскільки це буває важко зробити, навіть маючи спеціальні пристрої.

На плівках було зафіксовано розмову з главою ОПУ Андрієм Богданом, але Труба відмовився визнавати, що другий голос на записі належить йому.

Оприлюднили записи в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало". Аудіозаписи порушують відразу кілька важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і СМС-ками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, ПриватБанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо відкриття справ проти конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник дзвонить Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о.міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немировський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, аби уникнути втрапляння у скандал.

Детально з усіма аудіозаписами можна ознайомитися тут.

У вівторок, 3 грудня, в мережі з'явився новий запис розмов із, ймовірно, Трубою. У нього вимагали припинити обшуки проти олігарха Ігоря Коломойського і його нафтового бізнесу.

Співрозмовником Труби міг бути керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі "Трубу прорвало". Там повідомляють, що розмова нібито відбулася 1 липня 2019 року.

На початку 18-хвилинного запису нібито Удовиченко показав Трубі трихвилинний фрагмент сюжету ТСН, який йому надіслав хтось на ім'я "Андрій Бліжайший". З контексту розмови можна припустити, що за цим ім'ям ховається Богдан. Ймовірно, в цьому сюжеті йшлося про поставки для Міноборони і "Укрзалізниці" неякісного палива компанією "Трейд Коммодіті" (пов'язана з Коломойським).

Незважаючи на той факт, що Трубу призначили ще за попередньої влади, коли президентом став Володимир Зеленський і привів свою команду, чиновник дуже швидко "перевзувся". Він відразу був готовий виконувати вказівки "нової влади", що підтверджують скандальні зливи записів розмов Труби.

Втім, на думку багатьох експертів, інтелектуальний рівень директора ДБР виявився настільки низьким, що він не зміг виконувати всі вказівки нової влади, і тому його вирішили прибрати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.

Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності й водночас дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.

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