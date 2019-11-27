Президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала своєму українському колезі Володимиру Зеленському іменний велосипед та банку меду.

Я далекий від думки, що це був тролінг президента Зеленського. Але якщо навіть це й так, Зеленському не варто ображатися. Він людина з гумором, який має розуміти гумор. До речі, це не перший велосипед, який дарують політикам України іноземні колеги.

Я знаю, що деякі політики країн Європи, зокрема, пані Меркель, дивилися вижимки з серіалу "Слуга народу". Можливо, його бачила і президент Естонії.

Ми пам’ятаємо, що на офіційному постері цього серіалу зображений Зеленський на велосипеді з булавою. Це зображення широко розійшлося в інтернеті і в групах Facebook-підтримки "слуг народу". І цей велосипед перетворився на певний символ цієї партії.

Постер серіалу "Слуга народу" https://www.youtube.com/

Ми пам’ятаємо, як свого часу мер столиці Віталій Кличко потролив новообраного президента Зеленського – під час його інавгурації він приїхав на роботу на велосипеді.

Звичайно більшістю такий подарунок сприймається, як саркастичний троллінг. І в наших українських реаліях він набуває додаткового змісту, тому що у цей велосипед ми вкладаємо набагато більше значення. Зокрема, і в контексті президентських кортежів, які останнім часом стали більші, ніж у Януковича. І той факт, що збільшилися витрати на утримання його адміністрації – попри заяви президента Зеленського про те, що деяким викладачам в деяких регіонах України з вересня не платять зарплати.

Ми все це бачимо, тому для нас цей велосипед – певний комічний символ.

Чи означає велосипед у подарунок, що Зеленського не сприймають як президента? Ніхто з політиків у світі не ставить такого питання: сприймати чи не сприймати. У разі потреби перемовини ведуться навіть з вождями диких племен, які досі перебувають у стані феодального устрою. Коли свого часу Каддафі приїздив в Європу, він розставляв свої намети з верблюдами. Перемовини проводилися в наметі, куди потрібно було залазити на колінах.

В разі потреби перемовини ведуться навіть с Путіним. Тому я не думаю, що це був жест зневаги до президента Зеленського.

Кальюлайд подарувала Зеленському велосипед Facebook "Баба і кіт"

І, чесно кажучи, якби так було, я був би першим, хто б засудив це. Так, я особисто Зеленського зневажаю за його заяви і антиукраїнську позицію, але я не дозволив би зневажати його закордонним діячам.

Якщо президента зневажають за якусь помилку в світі, це мене обурює, тому що це не лише зневага до нього особисто – це зневага до усієї країни і до мене особисто як до громадянина України.

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