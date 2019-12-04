Троє проти одного: Жебрівський спрогнозував хід нормандської зустрічі

Скандальна заява президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність "дружити з Росією" - поганий сигнал для України. Він свідчить, що на Зеленського на "нормандській зустрічі" тиснутиме не тільки Путін, а й Макрон з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Заява Макрона про те, що співробітництво з Росією – в інтересах миру та стабільності, чітко показує європейський підхід розуміння конфлікту між Росією та Україною. Але у нас не конфлікт, у нас – російська агресія, і ми маємо чітко із цим визначитись. Окрім того, погодитись із Макроном стосовно того, що цей "конфлікт" заморожений, теж не можу, адже ми щодня чуємо, що когось із українських військових поранено чи вбито, тобто обстріли не припиняються. Можливо, у Парижі, десь на Єлисейських Полях, це і виглядає як заморожений конфлікт, але говорити про його замороження (як, наприклад, у Придністров’ї) ще дуже і дуже рано", - зазначив Жебрівський.

На думку політика, наразі Європа все далі відходить від своїх фундаментальних цінностей - заради можливості торгувати з країною-агресором і отримувати від того прибутки.

"На сьогоднішній день Франція та Німеччина хочуть торгувати з Росією, хочуть мати дешевий російський газ, хочуть збувати свою машинобудівну продукцію, французи – сільськогосподарську продукцію. Буквально на минулому тижні сотні фермерів знову перекрили в'їзну дорогу до Парижу… Через це все, на превеликий жаль, Європа відійшла від тих цінностей, на яких її було побудовано", - підкреслив Жебрівський.

Ексголова Донецької ВЦА переконаний: подібна зміна підходів і пріоритетів ослаблює, насамперед, саму Європу. І є тривожним сигналом того, що інтереси України на перемовинах у "нормандському форматі", які мають відбутися 9 грудня у Франції, враховуватимуться в останню чергу.

"На переговорах у Нормандському форматі не буде трьох країн проти Путіна, а будуть три країни проти Зеленського. У цій ситуації Путін поводитиметься активно, а два інших учасники робитимуть усе, щоб якимось чином воно все "розсмокталося" і щоби Франція та Німеччина могли продовжити торгувати з Росією. Тож на нас чекають важкі часи та важка зустріч, і як вона закінчиться – важко сказати", - резюмував політик.

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