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"Тричі на тиждень": Коломойський розповів про "тісний зв'язок" із Богданом

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Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що знає свого колишнього юриста і нинішнього главу Офісу президента України Андрія Богдана близько 15 років і деякий час "дуже тісно" співпрацював із ним.

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю РБК. За словами бізнесмена, голова ОП був одним з його головних юристів останніх п'ять років поспіль.

"Я його (Богдана. – Ред.) знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже тісно років п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги", – пояснив він.

Богдан і Коломойський

Богдан і Коломойський

Відповідаючи на питання, чи допомагав Богдан групі "Приват" або самому Коломойському, він сказав, що послуги призначалися йому особисто.

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"Разів зо три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації (Адміністрація президента. – Ред.). Зараз у нього вже часу, напевно, немає", – додав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Андрій Богдан Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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