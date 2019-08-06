"Тричі на тиждень": Коломойський розповів про "тісний зв'язок" із Богданом

Відомий український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що знає свого колишнього юриста і нинішнього главу Офісу президента України Андрія Богдана близько 15 років і деякий час "дуже тісно" співпрацював із ним.

Про це Коломойський розповів в інтерв'ю РБК. За словами бізнесмена, голова ОП був одним з його головних юристів останніх п'ять років поспіль.

"Я його (Богдана. – Ред.) знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже тісно років п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги", – пояснив він.

Богдан і Коломойський

Відповідаючи на питання, чи допомагав Богдан групі "Приват" або самому Коломойському, він сказав, що послуги призначалися йому особисто.

"Разів зо три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації (Адміністрація президента. – Ред.). Зараз у нього вже часу, напевно, немає", – додав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще до обрання Володимира Зеленського президентом, Коломойський підтвердив, що Богдан, який займається юридичними питаннями передвиборної кампанії Зеленського, є його особистим адвокатом.

Тоді ще майбутній президент визнав, що в його команді працює охорона і юрист Коломойського. За його словами, все пояснюється контрактами.

Богдан припинив свою адвокатську діяльність. Це рішення було прийнято в зв'язку з його вступом на посаду в АП.

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