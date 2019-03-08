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Три кандидати відмовилися від участі у виборах президента України: остаточний список

2.1тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів в президенти Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва і Дмитра Добродомова на прийдешніх виборах 31 березня.

Про це повідомила ЦВК вночі 8 березня, передає "Укрінформ". 7 березня політики самі звернулися з заявами про відмову балотуватися. Це був останній день, коли ЦВК приймав такі заяви.

Три кандидати відмовилися від участі у виборах президента України: остаточний список

Дмитро Гнап

Три кандидати відмовилися від участі у виборах президента України: остаточний список

Євген Мураєв

Три кандидати відмовилися від участі у виборах президента України: остаточний список

Дмитро Добродомов

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Таким чином боротися за пост президента України буде 39 кандидатів. Нижче повний список:

  • Ігор Шевченко (самовисуванець),

  • Сергій Каплін (кандидат від Соціал-демократичної партії),

  • Валентин Наливайченко (кандидат від партії "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка" Справедливість "),

  • Віталій Скоцик (самовисуванець),

  • Анатолій Гриценко (кандидат від партії "Громадянська позиція"),

  • Віталій Купрій (самовисуванець),

  • Геннадій Балашов (кандидат від партії "5.10"),

  • Ольга Богомолець (самовисуванка),

  • Олександр Шевченко (кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"),

  • Роман Насіров (самовисуванець),

  • Юрій Бойко (самовисуванець),

  • Олег Ляшко (кандидат від Радикальної партії),

  • Аркадій Корнацький (самовисуванець),

  • Олександр Вілкул (кандидат від партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку"),

  • Юлія Тимошенко (кандидат від партії "ВО" Батьківщина "),

  • Олександр Мороз (кандидат від партії "Соціалістична партія Олександра Мороза"),

  • Ілля Ківа (кандидат від Соціалістичної партії України),

  • Руслан Кошулинський (кандидат від партії "ВО" Свобода "),

  • Олександр Данилюк (самовисуванець),

  • Сергій Тарута (кандидат від партії "Основа"),

  • Володимир Зеленський (кандидат від партії "Слуга народу"),

  • Інна Богословська (самовисуванка), Ігоря Смешка (самовисуванець),

  • Микола Габер (самовисуванець),

  • Юрій Дерев'янко (кандидат від партії "Воля"),

  • Роман Безсмертний (самовисуванець),

  • Віктор Бондар (кандидат від партії "Відродження"),

  • Сергій Носенко (самовисуванець),

  • Руслан Рігованов (самовисуванець),

  • Віктор Кривенко (кандидат від партії "Народний рух"),

  • Андрій Новак (кандидат від партії "Патріот"),

  • Василь Журавльов (кандидат від партії "Стабільність"),

  • Юрій Тимошенко (самовисуванець),

  • Петро Порошенко (самовисуванець),

  • Юрій Кармазін (самовисуванець),

  • Юлія Литвиненко (самовисуванка),

  • Олександр Ващенко (самовисуванець),

  • Володимир Петров (самовисуванець),

  • Олександр Соловйов ( "Розумна сила").

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

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Особи
Анатолій ГриценкоДмитро ДобродомовЄвген МураєвАндрій Садовий
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Выборы Президента
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