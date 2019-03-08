Три кандидати відмовилися від участі у виборах президента України: остаточний список

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатів в президенти Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва і Дмитра Добродомова на прийдешніх виборах 31 березня.

Про це повідомила ЦВК вночі 8 березня, передає "Укрінформ". 7 березня політики самі звернулися з заявами про відмову балотуватися. Це був останній день, коли ЦВК приймав такі заяви.

Дмитро Гнап

Євген Мураєв

Дмитро Добродомов

Новини Мураєв зняв свою кандидатуру на виборах президента на користь Вілкула

Таким чином боротися за пост президента України буде 39 кандидатів. Нижче повний список:

Ігор Шевченко (самовисуванець),

Сергій Каплін (кандидат від Соціал-демократичної партії),

Валентин Наливайченко (кандидат від партії "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка" Справедливість "),

Віталій Скоцик (самовисуванець),

Анатолій Гриценко (кандидат від партії "Громадянська позиція"),

Віталій Купрій (самовисуванець),

Геннадій Балашов (кандидат від партії "5.10"),

Ольга Богомолець (самовисуванка),

Олександр Шевченко (кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"),

Роман Насіров (самовисуванець),

Юрій Бойко (самовисуванець),

Олег Ляшко (кандидат від Радикальної партії),

Аркадій Корнацький (самовисуванець),

Олександр Вілкул (кандидат від партії "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку"),

Юлія Тимошенко (кандидат від партії "ВО" Батьківщина "),

Олександр Мороз (кандидат від партії "Соціалістична партія Олександра Мороза"),

Ілля Ківа (кандидат від Соціалістичної партії України),

Руслан Кошулинський (кандидат від партії "ВО" Свобода "),

Олександр Данилюк (самовисуванець),

Сергій Тарута (кандидат від партії "Основа"),

Володимир Зеленський (кандидат від партії "Слуга народу"),

Інна Богословська (самовисуванка), Ігоря Смешка (самовисуванець),

Микола Габер (самовисуванець),

Юрій Дерев'янко (кандидат від партії "Воля"),

Роман Безсмертний (самовисуванець),

Віктор Бондар (кандидат від партії "Відродження"),

Сергій Носенко (самовисуванець),

Руслан Рігованов (самовисуванець),

Віктор Кривенко (кандидат від партії "Народний рух"),

Андрій Новак (кандидат від партії "Патріот"),

Василь Журавльов (кандидат від партії "Стабільність"),

Юрій Тимошенко (самовисуванець),

Петро Порошенко (самовисуванець),

Юрій Кармазін (самовисуванець),

Юлія Литвиненко (самовисуванка),

Олександр Ващенко (самовисуванець),

Володимир Петров (самовисуванець),

Олександр Соловйов ( "Розумна сила").

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram