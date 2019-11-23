День Седьмой.

Москва, Киев, Вашингтон

"В течении данного дознания я бы попросила, не выставлять политически мотивированные фальсификации (от Трампа), которые столь ясно проталкивают русские интересы"

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Очередной день, очередная порция по поводу насколько "Украина – это дно" от Трампа и республиканцев.

Я вот считал и считаю следующее. Если общество и власть пришли к консенсусу, что украинский проект себя исчерпал, денег нет, нет на него желания, мы озабочены коррупцией, Трамп прямым текстом говорит, что ему пох*ю Украина, проблема не решаема, то мы должны честно закончить это и сказать украинцам. А держать их в состоянии осла, перед которым мы машем морковкой, но даём её с огромными проблемами, абсолютно не подобает такой стране как США. Про какие-то НАТО и ЕС, вообще можно забыть в такой атмосфере и понимании проблем.

Меня, хоть я не с Украины, буквально уже начало раздражать то, каким образом Украина предстаёт в понимании Трампа и его камарильи. Нахлебником, непрошенным гостем, мельтешащуюся и мешающуюся под ногами, тогда как Трамп ищет выходы на Россию и грандиозные планы противостояния Китаю вместе с Москвой.

Я, разумеется, понимаю, что те, кто за Трампа, свято верят, в украинский заговор. Уже не русский, а именно украинский, который каждый день вбивают в головы слушателей, которые не понимают и не разбираются. Вбивают, зная прекрасно, что это просто полная чушь без малейшего доказательства. Газета Эскваир посчитала 19 ноября, что республиканцы предлагают уже 22 версии защиты Трампа в его ненависти к Украине.

Сегодня очередной сотрудник администрации очередной раз подтвердил, что никакого вмешательства Украины в выборы не было, что это чистая сплетня Москвы и Трамп с его слепыми поддержателями повторяет, как по трафарету кремлёвские заготовки и вбросы.

"Я отказываюсь быть частью усилий легитимизировать альтернативную версию, где украинское правительство предстаёт врагом США и где Украина, а не Россия, атаковала нас в 2016 году" - сказала Фиона Хилл сегодня в зале заседаний импичмента. И разумеется народный избранник Нунес, верный пёс-хранитель сплетен от Трампа, тут же взорвался праведным гневом по данному поводу, сказав, что у республиканцев имеется другая версия событий на данный счёт. На что Хилл твёрдо ответила ему: "В течении данного дознания я бы попросила, не выставлять политически мотивированные фальсификации (от Трампа), которые столь ясно проталкивают русские интересы"

При этом 71% населения считает, что поведение Трампа с Украиной как самый минимум неподобающее и неправильное с точки зрения конфликта интересов и параллельной внешней политики. Ведь, по сути, стало окончательно ясно, что Трамп, враг Украины. Он преследует абсолютно другие политические цели и рассматривает Россию как главное направление своей политики, а Украина ему в этом мешается. С Зеленским он так был любезен не из-за внезапного просветления, а потому что он мягкими словами и обещаниями, занимается шантажом и вымогательством от Зеленского политической грязи, которой скорее всего нет и её услyжливо сфабрикуют в Москве, на политического оппонента Трампа здесь на выборах.

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Зеленский же предстаёт как человек, который не может сказать нет, и почти что сделал да (просто по срокам не успел - скандал у нас уже начался), потому что у него даже не столь безвыходная ситуация, сколько он сам политический выскочка, не силён в интригах и не понимает, что твёрдость в такой ситуации добавит ему уважения больше, чем слабость и послушность.

Следы от Трампа явно ведут в Москву и это очередной раз кристально понятно, даже имея дело с абсолютно другим скандалом.

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