Трамп випадково "здав": Білий дім попався на гучній брехні через Зеленського

У новій стенограмі розмови президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським, яка відбулася у квітні й була опублікована 15 листопада, виявили суперечності.
Текст відповідної розмови довів систематичну брехню США у питаннях щодо України, повідомляє "Європейська правда".
Пресслужба Білого дому після перемоги Зеленського на виборах в Україні поширила у ЗМІ повідомлення з коротким переказом його розмови з Трампом. У ньому була інформація про те, що американський лідер підняв теми боротьби з корупцією та підтримку цілісності України.
Володимир Зеленський та Дональд Трампа
Колаж
Однак у стенограмі, яку опублікував Трамп не було згадки про жодні подібні запитання. Найсерйознішими словами Трампа були його спогади про українок, що брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт".
Згідно із нещодавно опублікованою стенограмою Білого дому, президент США побажав Зеленському успіхів та висловив захват від перебігу виборів. Тоді ще майбутній президент у свою чергу 11 разів подякував Трампу та запрошував його на власну інавгурацію.
Дослівна стенограма розмови Трампа та Зеленського, оприлюднена Білим домом 15.11.2019:
Трамп: Хочу вас привітати з тим, як класно ви це зробили, і вітаю з фантастичними виборами.
Зеленський: Приємно від вас це почути. Дуже дякую! Це дуже приємно – почути таке від вас, я ціную ваше привітання, вдячний.
Трамп: Це були неймовірні вибори.
Зеленський: Ще раз дуже дякую. Ви бачите, ми дуже старалися, ми зробили все, що могли. І у нас був величний приклад – це ви.
Трамп: Я думаю, ви чудово працюватиме (як президент – ред.). У мене багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтеся. У мене також багато друзів з України, і вони, чесно, очікували, що ви переможете. Те, що ви зробили – це вражаюче!
У якомусь сенсі я ж зробив щось схоже. Ми в США маємо величезний успіх, у нас економіка у приголомшливому стані, найкраща за всю історію. Та я хотів вас просто привітати. Не сумніваюся, що ви будете фантастичним президентом.
Зеленський: Перш за все, дуже дякую вам за привітання. Україна є незалежною країною, і ми плануємо робити все для людей. Ви, як я вже сказав, є чудовим прикладом для нас. Ми сподіваємося досягти в нашій роботі того, що змогли ви. І ви завжди будете для багатьох великим прикладом. Ви – чудовий взірець для наших нових управлінців.
Я також хотів би запросити вас, якщо можливо, на інавгурацію. Я знаю, наскільки ви зайняті, але якщо ви знайдете можливість приїхати на церемонію інавгурації, бути з нами в цей день, це було б чудовим, величним кроком з вашого боку.
Трамп: Ну, добре, я подумаю над цим. Що ж – дайте дату цієї події та, як мінімум, ми надішлемо вагомого представника. Можливо, навіть більше, ніж одна людина зі Сполучених Штатів буде з вами в цей великий день. Так що від нас хтось точно буде. Як мінімум, хтось на дуже, дуже високому рівні. Справді, це ж буде неймовірний день для неймовірних досягнень.
Зеленський: Ще раз дякую, і ми дуже чекаємо вашого візиту або візиту високої делегації. Бо ж у нас така чудова країна, що не описати словами – наскільки милі, теплі й дружні наші люди, наскільки смачна і вишукана наша кухня, і наскільки прекрасною є Україна. Словами не описати нашу країну, тому найкраще було б, щоб ви самі її побачили. Якщо ви можете приїхати, то це буде чудово. Отже, я вас ще раз запрошую.
Трамп: Що ж, я згоден з вами щодо вашої країни, і з нетерпінням чекаю на це. Коли я володів конкурсом "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди, а Україна завжди була дуже добре представлена. Так що коли ви вже освоюєтеся (як президент – ред.) і будете готові, то я хотів би запросити вас до Білого дому. У нас буде багато про що поговорити, і ви весь час матимете нашу підтримку.
Зеленський: Так, дякую за запрошення. Ми приймаємо це запрошення і дуже чекаємо візиту. Знову дякую. Вся команда і я з нетерпінням чекаємо цього візиту. Ще раз дякую за привітання. Але я все одно думаю, що було б чудово, якби ви могли приїхати й побути з нами в цей дуже важливий день нашої інавгурації.
Результати ж неймовірні – і дуже вражаючі для нас. Так що, це буде абсолютно фантастично, якби ви змогли приїхати та бути цього дня з нами.
Трамп: Дуже добре, ми повідомимо дуже скоро, і ми побачимося скоро у будь-якому разі. Тому вітаю, і передайте, будь ласка, привіт українському народу і вашій родині. Дайте їм знати, що я надіслав найкращі побажання від моєї країни.
Зеленський: Так, дякую ще раз. Отже, гарного вам польоту (в Україну – ред.), і побачимося.
Трамп: Бережіть себе і скажіть сьогодні величну промову. Бережіть себе, скоро ми побачимося.
Зеленський: Дуже дякую. Мені ще складно, але я буду тренуватися говорити англійською, і ми зустрінемося (розмовляючи – ред.) англійською. Дуже вам дякую.
Трамп: Це пречудово почути! Це справді добре. Я б не зміг так само вашою мовою. Я дуже вражений. Вам дуже дякую.
Зеленський: Дуже дякую, побачимося дуже скоро.
Трамп: Чудового дня. Успіхів.
Зеленський: До побачення.
---- Кінець розмови ----
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Трампом і Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі розмови глава США обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
А у п'ятницю, 15 листопада, Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.
Радник з політичних питань посольства США в Україні Девід Холмс підтвердив, що американський президент міг чинити тиск на Зеленського, аби провести розслідування з політичних мотивів проти колишнього віцепрезидента США й головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
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