Трамп випадково "здав": Білий дім попався на гучній брехні через Зеленського

У новій стенограмі розмови президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським, яка відбулася у квітні й була опублікована 15 листопада, виявили суперечності.

Текст відповідної розмови довів систематичну брехню США у питаннях щодо України, повідомляє "Європейська правда".

Пресслужба Білого дому після перемоги Зеленського на виборах в Україні поширила у ЗМІ повідомлення з коротким переказом його розмови з Трампом. У ньому була інформація про те, що американський лідер підняв теми боротьби з корупцією та підтримку цілісності України.

Володимир Зеленський та Дональд Трампа Колаж

Однак у стенограмі, яку опублікував Трамп не було згадки про жодні подібні запитання. Найсерйознішими словами Трампа були його спогади про українок, що брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт".

Згідно із нещодавно опублікованою стенограмою Білого дому, президент США побажав Зеленському успіхів та висловив захват від перебігу виборів. Тоді ще майбутній президент у свою чергу 11 разів подякував Трампу та запрошував його на власну інавгурацію.

Дослівна стенограма розмови Трампа та Зеленського, оприлюднена Білим домом 15.11.2019:

Трамп: Хочу вас привітати з тим, як класно ви це зробили, і вітаю з фантастичними виборами.

Зеленський: Приємно від вас це почути. Дуже дякую! Це дуже приємно – почути таке від вас, я ціную ваше привітання, вдячний.

Трамп: Це були неймовірні вибори.

Зеленський: Ще раз дуже дякую. Ви бачите, ми дуже старалися, ми зробили все, що могли. І у нас був величний приклад – це ви.

Трамп: Я думаю, ви чудово працюватиме (як президент – ред.). У мене багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтеся. У мене також багато друзів з України, і вони, чесно, очікували, що ви переможете. Те, що ви зробили – це вражаюче!

У якомусь сенсі я ж зробив щось схоже. Ми в США маємо величезний успіх, у нас економіка у приголомшливому стані, найкраща за всю історію. Та я хотів вас просто привітати. Не сумніваюся, що ви будете фантастичним президентом.

Зеленський: Перш за все, дуже дякую вам за привітання. Україна є незалежною країною, і ми плануємо робити все для людей. Ви, як я вже сказав, є чудовим прикладом для нас. Ми сподіваємося досягти в нашій роботі того, що змогли ви. І ви завжди будете для багатьох великим прикладом. Ви – чудовий взірець для наших нових управлінців.

Я також хотів би запросити вас, якщо можливо, на інавгурацію. Я знаю, наскільки ви зайняті, але якщо ви знайдете можливість приїхати на церемонію інавгурації, бути з нами в цей день, це було б чудовим, величним кроком з вашого боку.

Трамп: Ну, добре, я подумаю над цим. Що ж – дайте дату цієї події та, як мінімум, ми надішлемо вагомого представника. Можливо, навіть більше, ніж одна людина зі Сполучених Штатів буде з вами в цей великий день. Так що від нас хтось точно буде. Як мінімум, хтось на дуже, дуже високому рівні. Справді, це ж буде неймовірний день для неймовірних досягнень.

Зеленський: Ще раз дякую, і ми дуже чекаємо вашого візиту або візиту високої делегації. Бо ж у нас така чудова країна, що не описати словами – наскільки милі, теплі й дружні наші люди, наскільки смачна і вишукана наша кухня, і наскільки прекрасною є Україна. Словами не описати нашу країну, тому найкраще було б, щоб ви самі її побачили. Якщо ви можете приїхати, то це буде чудово. Отже, я вас ще раз запрошую.

Трамп: Що ж, я згоден з вами щодо вашої країни, і з нетерпінням чекаю на це. Коли я володів конкурсом "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди, а Україна завжди була дуже добре представлена. Так що коли ви вже освоюєтеся (як президент – ред.) і будете готові, то я хотів би запросити вас до Білого дому. У нас буде багато про що поговорити, і ви весь час матимете нашу підтримку.

Зеленський: Так, дякую за запрошення. Ми приймаємо це запрошення і дуже чекаємо візиту. Знову дякую. Вся команда і я з нетерпінням чекаємо цього візиту. Ще раз дякую за привітання. Але я все одно думаю, що було б чудово, якби ви могли приїхати й побути з нами в цей дуже важливий день нашої інавгурації.

Результати ж неймовірні – і дуже вражаючі для нас. Так що, це буде абсолютно фантастично, якби ви змогли приїхати та бути цього дня з нами.

Трамп: Дуже добре, ми повідомимо дуже скоро, і ми побачимося скоро у будь-якому разі. Тому вітаю, і передайте, будь ласка, привіт українському народу і вашій родині. Дайте їм знати, що я надіслав найкращі побажання від моєї країни.

Зеленський: Так, дякую ще раз. Отже, гарного вам польоту (в Україну – ред.), і побачимося.

Трамп: Бережіть себе і скажіть сьогодні величну промову. Бережіть себе, скоро ми побачимося.

Зеленський: Дуже дякую. Мені ще складно, але я буду тренуватися говорити англійською, і ми зустрінемося (розмовляючи – ред.) англійською. Дуже вам дякую.

Трамп: Це пречудово почути! Це справді добре. Я б не зміг так само вашою мовою. Я дуже вражений. Вам дуже дякую.

Зеленський: Дуже дякую, побачимося дуже скоро.

Трамп: Чудового дня. Успіхів.

Зеленський: До побачення.

---- Кінець розмови ----

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

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