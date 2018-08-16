Трамп позбавив екс-директора ЦРУ Бреннана доступу до таємних документів

Дональд Трамп покарав колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана за "необґрунтовані звинувачення" щодо політики його адміністрації. Доступу до таємних даних також можуть бути позбавлені інші колишні високопосадовці.Президент США Дональд Трамп позбавив екс-директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана доступу до таємних матеріалів. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій Білим домом у середу, 15 серпня. Причиною стало те, що Бреннан виступив "з серією необґрунтованих і обурливих звинувачень" на адресу нинішньої адміністрації президента США.

Екс-глава ЦРУ назвав рішення Дональда Трампа зловживанням владою і помстою за критику. "Ця акція є частиною більш широких зусиль пана Трампа з придушення свободи слова і покарань критиків. Це повинно турбувати усіх американців, у тому числі розвідників", - написав він у Twitter. Бреннан неодноразово критикував Трампа і його політику. Він очолював ЦРУ з 2013 по 2017 роки і залишив свій пост в день інавгурації нинішнього президента США. Він зокрема, не виключав, що у Росії є компромат на Дональда Трампа.

За день до заяви Трампа Бреннан звинуватив американського президента в тому, що він "не відповідає мінімальним стандартам порядності, вихованості та чесності". Приводом стала реакція американського президента на книгу колишньої співробітниці Білого дому Омароси Маніголт Ньюман, яка назвала Трампа "расистом", "жінконенависником" і людиною, "абсолютно позбавленою співчуття".

"Схоже, що ви ніколи не зрозумієте, як це - бути президентом, а також хорошою, гідною і порядною людиною. Надзвичайно прикро і вкрай небезпечно для нашої нації", - заявив Бреннан.

У відповідь на це Трамп заявив, що екс-очільник ЦРУ прагне "сіяти розкол і хаос" в його адміністрації. "Пан Бреннан нещодавно використав свій статус колишнього високопоставленого чиновника із доступом до надзвичайно чутливої інформації, щоб зробити серію необґрунтованих і обурливих звинувачень - дикі спалахи в Інтернеті та на телебаченні про цю адміністрацію", - заявив Трамп.

У заяві американського президента також йдеться про те, що він вивчає можливість позбавлення доступу до таємних документів і інших колишніх високопосадовців, які критикували його. До переліку увійшли екс-глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі, екс-директор Національної розвідки Джеймс Клеппер, екс-глава ЦРУ Майкл Хайден, екс-помічниця Обами з національної безпеки Сюзан Райс і колишня в.о. міністра юстиції Саллі Єйтс.