Трамп не поїде на економічний форум до Давоса через "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Давоса на Всесвітній економічний форум через конфлікт із демократами. "Шатдаун" у США триває.Президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум до Давоса через вимушене блокування роботи низки урядових установ ("шатдаун"). Про це Трамп повідомив у четвер, 10 січня, на Twitter.

"Через непоступливість демократів у питаннях охорони кордонів і велике значення безпеки для нашої нації я з повагою відмовляюся від своєї дуже важливої поїздки до Давоса, Швейцарії, на Всесвітній економічний форум. Мої найтепліші побажання й вибачення перед ВЕФ!" - написав Трамп.

Окрім того, Трамп знову пригрозив запровадити у країні надзвичайний стан, якщо демократи не погодяться внести до проекту держбюджету пункт про понад п'ять мільярдів євро на будівництво загорожі на кордоні США з Мексикою.

"Я маю цілковите право оголосити надзвичайний стан. Я ще не готовий зробити це, але зроблю, якщо буду змушений", - цитує Reuters заяву президента, яку він зробив перед поїздкою до Техасу на заходи, присвячені зведенню стіни на кордоні з Мексикою.

Керівник Федеральної резервної системи США Джером Пауелл застеріг від значних збитків для економіки США, якщо "шатдаун" триватиме й надалі.

Тим часом сотні працівників федеральних установ, які вимушено не працюють через частковий "шатдаун", влаштували ходу до Білого дому. На акції, яку організували профспілки, люди вимагали припинити блокування роботи уряду й федеральних установ. Учасники вигукували: "Ми хочемо працювати!", передає Reuters.

Як повідомлялося, частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.