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Трамп може приїхати в Україну: що відомо

2.6т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп може відвідати Україну в майбутньому.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це американський чиновник заявив на брифінгу в Києві 27 липня.

Волкер зазначив, що подібні візити на вищому рівні вимагають чимало часу для підготовки.

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"Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого зажадало б серйозних зусиль. Я б не став нічого виключати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон", – сказав Волкер.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

Представник Держдепу також зазначив, що дипломати США зі свого боку хочуть, щоб Трамп в майбутньому відвідав Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Останній привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів. Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу".

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Дональд Трамп
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А может и не приехать....
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