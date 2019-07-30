Трамп "кине" Зеленського? Спливла несподівана позиція США по Донбасу

США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі", чого хоче президент України Володимир Зеленський.

Таку заяву зробив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає "Гордон".

За його словами, в США вважають, що зробили достатньо для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Реакція Держдепу США, на мій погляд, була абсолютно конкретною. Вони дали зрозуміти: на даний момент розширення нормандського формату неможливе. Хоча сама заява такий варіант не виключала", – розповів він.

"На думку американців, спецпредставника в Україні достатньо. Як і окремого діалогу Москви і Вашингтона за участю представників нормандського формату", – додав Безсмертний.

Зеленський і Трамп obozrevatel

Як писав OBOZREVATEL, президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня Польщі, де в цей день пройдуть церемонії до 80-річчя початку Другої світової війни.

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