Трамп "кине" Зеленського? Спливла несподівана позиція США по Донбасу

США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі", чого хоче президент України Володимир Зеленський.
Таку заяву зробив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, передає "Гордон".
За його словами, в США вважають, що зробили достатньо для врегулювання ситуації на Донбасі.
"Реакція Держдепу США, на мій погляд, була абсолютно конкретною. Вони дали зрозуміти: на даний момент розширення нормандського формату неможливе. Хоча сама заява такий варіант не виключала", – розповів він.
"На думку американців, спецпредставника в Україні достатньо. Як і окремого діалогу Москви і Вашингтона за участю представників нормандського формату", – додав Безсмертний.
Зеленський і Трамп
obozrevatel
Як писав OBOZREVATEL, президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня Польщі, де в цей день пройдуть церемонії до 80-річчя початку Другої світової війни.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".