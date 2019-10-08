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9 жовтня • оновлено в 05:15
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На руку Фірташу: сплив несподіваний нюанс скандалу з Трампом і Зеленським

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Скандал навколо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа після розмови з Володимиром Зеленським може стати причиною оскарження рішення про екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє УП із посиланням на Foreign Policy. Уточнюється, що після того, як Мін'юст Австрії схвалив екстрадицію українського бізнесмена в США, Фірташ змінив юристів і попросив відновити судовий розгляд, що можливо, якщо з'явилися нові докази.

Таким чином, від липня його захищає близька до оточення Трампа подружня пара Джої ДіДженова і Вікторії Тенгсінг.

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Останні, як сказано в матеріалі, раніше разом з адвокатом президента США Руді Джуліані шукали компромат на Джо Байдена та його сина в Україні.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Колаж

За словами експрокурора Віктора Шокіна, в 2015 році Байден нібито змушував українську владу зробити все можливе, щоб Фірташ не повернувся в Україну і США могли екстрадувати бізнесмена.

"Для мене ясно, що певні посадові особи з адміністрації Обами, в тому числі віце-президент Джо Байден, безпосередньо маніпулювали керівництвом України під брехливими приводами, щоб запобігти поверненню Дмитра Фірташа в Україну", – заявив він.

На думку журналістів, заяви Джуліані про тиск Байдена на українську владу співзвучні зі свідоцтвом Шокіна і грають на руку Фірташу.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Радіо Свобода

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Теми
Імпічмент Трампа арешт Фірташа
Особи
Дмитро Фірташ Дональд Трамп Володимир Зеленський Рудольф Джуліані Віктор Шокін
Місце
Україна
Теги
політика скандали
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