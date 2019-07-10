Трагедія під Гранітним: в Кабміні поставили ультиматум Зеленському

Главу Донецької ОДА Павла Кириленка слід усунути з посади після смертельної трагедії із ЗСУ під Гранітним.

З таким закликом до президента України Володимира Зеленського виступив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в Facebook. За його словами, Кириленка потрібно "зняти" на час проведення розслідування.

"А військова прокуратура негайно [повинна] почати розслідування всіх фактів, що призвели до загибелі людей", - написав міністр.

Володимир Зеленський і Павло Кириленко president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 15:00 10 липня під Гранітним в результаті обстрілу вантажівки КрАЗ загинув 21-річний український військовий, ще один був поранений. У колоні також було авто Кириленко, який без попередження поїхав на лінію вогню.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл автоколони спробою зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.

У той же час президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчаку "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ щодо виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво і жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

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