Половина партії Порошенка — нові обличчя

Партія “Європейська солідарність” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня.

Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО “Солідарна справа громад”, повідомляється на сайті партії.

"Європейська солідарність" Прямий

1. Порошенко Петро

2. Парубій Андрій

Голова Верховної ради України з 14 квітня 2016 по 21 травня 2019. Секретар Ради національної безпеки і оборони України (27 лютого – 7 серпня 2014 року). Перший заступник голови Верховної Ради України (з 4 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року). Народний депутат України (з 25 грудня 2007 року). 31 травня 2019 року прийняв участь у з'їзді партії Європейська солідарність, де повідомив про рішення брати участь в майбутніх виборах з "командою однодумців".

3. Геращенко Ірина

Перший заступник голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016 по 21 травня 2019. Народний депутат України VI, VII і VIII скликань. Заслужений журналіст України. Нагороджена орденом княгині Ольги.

4. Забродський Михайло

Український воєначальник. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 роки (з 2017 року – командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 року), генерал-лейтенант (2016). З листопада 2017 по березень 2018 року – командувач силами АТО, задіяними у збройному конфлікті на Донбасі.

5. Федина Софія

Українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Всесвітньої федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні відносини та дипломатична служба). Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 2014 волонтер АТО/ООС.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017). Кавалер Ордена імені Княгині Ольги III ступеня.

Під час подій Революції Гідності була ведучою львівського Євромайдану.

6. Джемілєв Мустафа

Український правозахисник і політичний діяч, один із лідерів кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 роках. Народний депутат України III, IV, V, VI, VII і VIII скликань.

Під час захоплення Криму у 2014 році Джемілєв підтримав територіальну цілісність України і не визнав референдум про статус Криму. Наприкінці 2015 року виступив одним з організаторів блокади півострова.

7. Зінкевич Яна

Український доброволець-медик. Начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командир медичного батальйону "Госпітальєри".

8. Чийгоз Ахтем

Український кримськотатарський політик, політв'язень. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутат Бахчисарайської районної ради.

9. Синютка Олег

Голова Львівської обласної держадміністрації. Після закінчення президентського терміну Петра Порошенка 22 квітня 2019 року оголосив про відставку.

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

Український громадський діяч, політик. Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 2016 рік), народний депутат України VIII скликання.

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар'єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Микола

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В'ятрович Володимир

26. Нікорак Ірина

27. Чорновол Тетяна

28. П’ятигорець Денис

29. Левус Андрій

30. Баласинович Наталя

31. Карпов Андрій

32. Бірюков Юрій

33. Таран Сергій

34. Черненко Олександр

35. Андрєєв Андрій

36. Габібуллаєва Динара

37. Петров Олексій

38. Кириленко В’ячеслав

39. Розенко Павло

40. Соляр Володимир

41. Артюшенко Ігор

42. Талпа Михайло

43. Погребиський Олександр

44. Висоцький Сергій

45. Бригинець Олександр

46. Урсуленко Олена

47. Смолій Андрій

48. Болдирев Олег

49. Лапін Ігор

50. Обертинська Людмила

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко назвав ключові завдання, які поставила перед собою його оновлена партія "Європейська солідарність". Серед них – звільнення Криму і Донбасу, курс в ЄС і НАТО і потужний розвиток економіки.

Список партії "Європейська солідарність" підтримав позафракційний народний депутат, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош.

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