Обговорили обмін до кінця року: у Кучми розкрили подробиці останнього засідання ТКГ у Мінську

Українська делегація на мирних переговорах у Мінську в середу, 18 грудня, відстоювала реалізацію домовленостей лідерів країн "нормандського формату", яких вдалося досягти в Парижі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретарка представника країни в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Як розповіла вона, засідання 18 грудня було останнім у 2019 році.

Вона уточнила, що йшлося про:

повний та всеосяжний режим припинення вогню, який має бути запроваджено до кінця 2019 року;

взаємне звільнення утримуваних осіб, повний і безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО;

узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою;

надання доступу СММ ОБСЄ до всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону в режимі 24/7;

забезпечення роботи КПВВ Золоте.

Ілюстрація. Засідання ТКГ у Мінську LB.ua

Оліфер зазначила, що "сторони дуже ґрунтовно обговорювали й питання обміну утримуваними".

Українські представники "доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення "нормандського" саміту щодо цього питання".

Також ТКГ заявила про "свою повну відданість повній і всеосяжній реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням усіх необхідних заходів щодо підтримки режиму припинення вогню".

Усього в рамках роботи Тристоронньої контактної групи в 2019 році вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі; зменшити застосування артилерії, мінометів, танків; досягти домовленостей про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського; відновити міст поблизу КПВВ Станиця Луганська; розпочати обговорення питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня сторони не змогли домовитися щодо обміну полоненими.

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