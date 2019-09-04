"Тітушка з мандатом!" Зухвалий "слуга народу" оскандалився у Раді. Фото

У мережі піднявся скандал через поведінку у Верховній Раді нардепа від "Слуги народу" Артема Дмитрука. Під час виступу своєї колеги з "Європейської солідарності" Вікторії Сюмар він закрив її спиною.

Після зауважень новоспечений політик ще й показово підняв великий палець. Про інцидент розповіла на своїй сторінці у Facebook сама народна обраниця.

Дмитрук закрив собою виступаючу Сюмар на засіданні Ради 3 вересня Скріншот з відео

"Даю можливість колезі "прославитися". На виступи поки не здатні, одна втіха залишається – прикривати "особливо озброєну і небезпечну" мене. Такий він, "зелений парламентаризм", – написала Сюмар.

Користувачі не шкодували коментарів: "Тітушка з мандатом", "Елементарна політрвань", "Позивний "Гантеля".

Крім того, у мережі знайшлося фото нібито Дмитрука, на якому той зображений із прапором Росії на одязі. Цей знімок також викликав хвилю обурення в українців.

Facebook Віктора Уколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп уже потрапляв у незручну ситуацію. Так, Дмитрук не зміг згадати ім'я новообраного прем'єр-міністра України.

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