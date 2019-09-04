Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 10:32
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Тітушка з мандатом!" Зухвалий "слуга народу" оскандалився у Раді. Фото

2.5т Читати матеріал російською

У мережі піднявся скандал через поведінку у Верховній Раді нардепа від "Слуги народу" Артема Дмитрука. Під час виступу своєї колеги з "Європейської солідарності" Вікторії Сюмар він закрив її спиною.

Після зауважень новоспечений політик ще й показово підняв великий палець. Про інцидент розповіла на своїй сторінці у Facebook сама народна обраниця.

Новини
Разумков пояснив, чому Раді потрібно лише 300 нардепів

Дмитрук закрив собою виступаючу Сюмар на засіданні Ради 3 вересня

Дмитрук закрив собою виступаючу Сюмар на засіданні Ради 3 вересня

Скріншот з відео

"Даю можливість колезі "прославитися". На виступи поки не здатні, одна втіха залишається – прикривати "особливо озброєну і небезпечну" мене. Такий він, "зелений парламентаризм", – написала Сюмар.

Користувачі не шкодували коментарів: "Тітушка з мандатом", "Елементарна політрвань", "Позивний "Гантеля".

"Тітушка з мандатом!" Зухвалий "слуга народу" оскандалився у Раді. Фото

Крім того, у мережі знайшлося фото нібито Дмитрука, на якому той зображений із прапором Росії на одязі. Цей знімок також викликав хвилю обурення в українців.

"Тітушка з мандатом!" Зухвалий "слуга народу" оскандалився у Раді. Фото

Facebook Віктора Уколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп уже потрапляв у незручну ситуацію. Так, Дмитрук не зміг згадати ім'я новообраного прем'єр-міністра України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
26
1
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
kiy Valeriy
kiy Valeriy
хамло зє - лідер , хамло - підлеглі адепти секти зє . нічого особистого , просто факти.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха как шарий недавно раскатал эту сюмар) у нее столько гамна в голове, кошмар))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
an and
an and
филипп филипыч, наверное русский язык -не ваш родной, судя по незнанию грамматики! Тогда стоит может писать на том, который знаешь лучше, чтоб не позориться публично!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel