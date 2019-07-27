"Тисніть кнопочки і не спіть!" Нардеп яскраво потролив майбутніх "слуг народу"

У мережі висміяли ідею партії "Слуга народу" відправити новоспечених народних депутатів у літній табір на інтенсивний курс навчання.

Як написав у Facebook народний депутат Григорій Шверк, в програму навчання "слуг народу" в Київській школі економіки потрібно додати ще декілька навичок.

"Якщо в sms від секретаріату фракції навпроти номера законопроекту варто +, потрібно натиснути зелену кнопочку. Якщо -, жовту або червону. Важливо в момент голосування перебувати на робочому місці, не спати і не переплутати номера законопроектів і колір кнопочок.

За допомогою цих нескладних навичок можна навіть з фотографа або тамади за годину підготувати цілком ефективного депутата. Не дякуйте! І звертайтеся, у мене є ще трошки лайфхаків для "нових облич"", — іронічно написав Шверк.

Така публікація в мережі викликала глузування серед користувачів. Наприклад, Станіслав Курман, порадив нардепу відкривати власні курси та самостійно провести навчання. З аналогічною пропозицією виступив і Олександр Павлов.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У партії "Слуга народу" всерйоз задумалися відправити своїх більш ніж 250 недосвідчених народних депутатів на спеціальні курси навчання;

Вибір припав на Київську школу економіки. На протягом тижня майбутніх нардепів будуть вчити економіки, державного управління та інших сфер в одному з літніх таборів.

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