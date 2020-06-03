Тищенка спіймали на листуванні із Зеленським у Раді: обговорювали передвиборчу кампанію. Фото

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час засідання Верховної Ради листувався з президентом України Володимиром Зеленським про свою передвиборчу кампанію.

Фото телефону з листуванням зняв кореспондент видання "Букви". Тищенко, який напередодні оголосив про участь у праймеріз на пост мера Києва, затверджував свої банери в Зеленського (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тищенка спіймали на листуванні із Зеленським в Раді

На фото видно, як нардеп відправляє кілька фото президенту з питанням: "Так буде ок?"

Потім у спілкуванні з якоюсь Світланою Ш. Тищенко розповідає, що Офіс президента просив його не починати борд-програму.

"Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив, просив не починати борд-програму", – написав Тищенко.

Листування Тищенка й Зеленського bykvu.com

Листування Тищенка й Зеленського bykvu.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що Микола Тищенко оприлюднив свою декларацію за 2019 рік. У ній він серед іншого вказав кілька квартир, 17 годинників, автомобіль, ресторани, а також сумки й коштовності дружини.

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