Тищенко після поразки від Верещук балотуватиметься в мери Одеси, – ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який програв колезі Ірині Верещук у праві боротися за крісло мера Києва, нібито планує висунути кандидатуру на виборах в Одесі.

Про те, що відомий ресторатор і політик нібито претендуватиме на посаду одеського мера, повідомило видання Vesti.ua. Журналісти посилаються на "добре обізнане джерело в Офісі президента".

Нагадаємо, Тищенко напередодні партійних праймеріз, під час яких було обрано єдиного кандидата від "слуг" на пост столичного градоначальника, очолив Київську міську організацію партії СН.

Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.

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