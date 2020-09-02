Тимошенко вперше прокоментувала свій стан через СOVID-19

Лідерка "Батьківщини" зазначила, що кризовий період хвороби тривав виснажливих два тижні
Тепер найгірше позаду, але до повного одужання ще далеко
Політикиня подякувала українцям за підтримку
Юлія Тимошенко розповіла про свій стан через хворобу СOVID-19. file.liga.net
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вперше прокоментувала своє самопочуття після інфікування коронавірусом.
Деталями про перебіг хвороби вона поділилася на особистій сторінці у Facebook. Політикиня зазначила, що до одужання ще далеко, втім, кризовий період минув.
"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і, хоч до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", – написала Тимошенко.
Також вона подякувала всім, хто її лікував, молився за її здоров'я та допомагав у боротьбі з небезпечною хворобою. Лідерка "Батьківщини" наголосила, що саме це допомогло їй у протистоянні з бідою.
"Іноді я думаю, що багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини, – це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці та мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", – звернулася до українців Тимошенко.
"Заради цього відчуття єдності з вами варто було жити і боротися, бо ми своєю любов’ю робимо світ кращим. Дякую вам і міцно вас обіймаю. Все буде добре!" – підсумувала нардепка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус разом з іншими членами своєї сім'ї.
В її оточенні в кінці серпня офіційно підтвердили зараження, повідомивши, що політикиня – у важкому стані.
Пізніше джерела розповіли, що стан Тимошенко, яка захворіла на COVID-19, нібито погіршився – її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
Однак народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко запевнив, що Тимошенко не під'єднували до апарату ШВЛ, проте підтвердив її критичний стан через високу температуру.
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