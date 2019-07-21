Тимошенко: сьогодні кожен бюлетень має бути за життя

Народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що її бюлетень для голосування – "за життя". Про це вона розповіла журналістам на виборчій дільниці, після свого волевиявлення у ході позачергових виборів до Верховної Ради України, що проходять 21 липня.

Юлія Тимошенко на виборчій дільниці КП

"Раз на п'ять років від кожного українця залежить усе. Сьогодні кожен, хто кидає бюлетень в урну, має розуміти: це не бюлетень за партії, за якихось окремих депутатів. Насправді – це, як і завжди, бюлетень – за життя! " – підкреслила політик.

Вона так само відзначила, що за 28 років незалежності українці стільки разів помилсялися у виборі, що тепер часу на повторні помилки у країни не залишилося.

"Ви всі знаєте історію України і знаєте скільки разів ми помилялися, вибираючи або лідерів кланової системи, або їх махрових маріонеток. Ми стільки разів помилялися, що тепер у нас не залишилося часу на помилки. Я вірю в те, що в цей раз Україна зможе встати на ноги, відродитися, і кожному українцю дати шанс на життя", – підсумувала Тимошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тимошенко запропонувала Зеленському створити коаліцію, заявивши, що ситуація в країні не залишає часу на "собачі бої".

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