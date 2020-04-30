Операция "Баум".
Часть вторая. Первая здесь.
Мало, кто понимает, что означает слово "Баум". Это фамилия конкретного человека. Бизнесмен, делец, представитель "лужниковской группировки", до недавнего времени проживавший в Москве.
Получил украинское гражданство при содействии Кирилла Тимошенко, который является секретарем штаба по противодействию эпидемии. И на которого была возложена функция по обеспечению государства средствами индивидуальной защиты, в также ПЦП-тестами и экспресс-тестами, дефицитными в Украине. Именно в этот момент своё плечо Кириллу подставил Баум, оказавшись в нужное время, в нужном месте.
Как стало известно из СМИ, часть товаров, которые перевозили сначала Боинги SkyUp, в теперь уже и Мрия, предназначались для коммерческих сетей. Ряд СМИ пишут, что спекуляциями на гуманитарке занимались Эпицентр, Розетка, Сильпо, и группа частных предпринимателей, сбывающие товар из гуманитарных самолётов по своим сетям.
Скандал набирает обороты, поэтому Зеленскому рано или поздно придётся ответить на ряд неудобных вопросов. Записывайте.
Вопрос первый. Кто и когда принял решение о перевозке коммерческих грузов вместе с грузами, предназначенными для медучреждений?
Вопрос второй. Почему до вчерашнего дня нам никто не сказал, что этими самолетами, на которых так сильно пиарится президент, везут коммерческие грузы? Которые сбываются в украинских сетях. По завышенной цене.
Третье. По какой причине не раскрыта структура расходов? Иными словами, какое количество грузов и кем оплачивается для нужд медицинских учреждений и коммерческих сетей?
Четвёртое. Почему то, что поступает для потребностей медицины передаётся без каких либо товаро-транспортных документов?
Пятое. Почему товары из Китая не проходят лабораторные анализы? И существует ли на эти товары сертификаты качества и соответствия, подтверждённые в Украине? Или это фуфел? А если это фуфел, вам не стыдно пиариться на этой х*йне?
Шестое. Какая роль господина Баума во всей этой истории?
Седьмое. Правда ли, что часть тестов, полученных из Китая оказались невалидными? И кто за это заплатил?
И кто наконец оплачивает транспортировку? Это восьмой вопрос. Государство, коммерческие сети, конкретные меценаты или все вместе в складчину? Если это так: в каких долях?
И последний, пожалуй, главный вопрос. Господин президент, а что у вас с бровями?Смотрю видео-обращение и не могу оторваться. Они у вас ходуном ходят вверх-вниз. Вы ими так артистично двигаете. Это из актерства осталось? Или политическая мимикрия?
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