Тимошенко подала до суду на Лещенка

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала в суд на екснардепа, журналіста Сергія Лещенка.

Про це 19 вересня повідомив сам Лещенко на своєму Telegram-каналі. Він уточнив, що позов поданий до Печерського суду.

"Судитися я люблю, маю величезний досвід", – написав колишній парламентарій.

Предмет позову, судячи з фото, яке опублікував Лещенко, – захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Про що саме йдеться, Лещенко не повідомив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.