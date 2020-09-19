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Тимошенко подала до суду на Лещенка

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
5,4 т.
Юлія Тимошенко та Сергій Лещенко. Джерело: Колаж

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала в суд на екснардепа, журналіста Сергія Лещенка.

Про це 19 вересня повідомив сам Лещенко на своєму Telegram-каналі. Він уточнив, що позов поданий до Печерського суду.

"Судитися я люблю, маю величезний досвід", – написав колишній парламентарій.

Предмет позову, судячи з фото, яке опублікував Лещенко, – захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Про що саме йдеться, Лещенко не повідомив.

Інформація про позов.
Повний пост Лещенка.
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юлія Тимошенко поборола коронавірусну хворобу.

УкраїнаполітикаПечерський судВО БатьківщинаСергій ЛещенкоЮлія Тимошенко
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