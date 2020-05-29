Тільки тоді поважатимуть: посол США в ОБСЄ закликав Росію повернути Крим і припинити агресію на Донбасі

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Росія зобов'язана повернути Крим Україні і припинити агресію на Донбасі.

Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому на сайті організації. У ньому він зазначив, що не дивлячись на пандемію COVID-19, Росія не послабила свою агресію. Посол запевнив, що війна на Донбасі це не "внутрішній конфлікт", так як так звані "довірені особи" на окупованій території не змогли б існувати без підтримки з боку Кремля.

"Численні ЗМІ та неурядові організації документально підтвердили наявність високотехнологічних систем радіоелектронної боротьби, танків і зенітних ракетних батарей на Україні, причому всі вони могли бути отримані тільки з Росії. Як ми бачили на засіданні Постійної ради минулого тижня, Росія піде на все, щоб перекласти провину за цей конфлікт на Україну та інші держави ", – написав він.

Посол США в ОБСЄ закликав Росію повернути Крим і припинити агресію на Донбасі

Однак Гілмор заявив, що ні Україна, ні США не несуть за відповідальності за окупацію Донбасу і анексію Криму – все лежить на плечах Росії.

"У той час як Москва щосили намагається приховати свою роль в цьому конфлікті, стверджуючи, що вона є спостерігачем в сторонці, її проксі-сили на сході України продовжують боротися і обмежують пересування персоналу Спеціальної моніторингової місії", – заявив посол.

Також він зазначив, що останні тижні ряд держав вказали на кілька випадків, коли неподалік спостерігачів ОБСЄ відкривали вогонь або вибухали снаряди.

"Ми не потерпимо зусиль, спрямованих проти членів цієї Місії, будь то зі стрілецької зброї, снарядів або тонко завуальованих погроз з боку озброєних членів сил, очолюваних Росією", – підкреслив він.

Посол США в ОБСЄ закликав Росію повернути Крим і припинити агресію на Донбасі

Також Гілмор заявив, що Росія бреше, коли говорить про поліпшення життя кримських татар. Навпаки, посол розповів про утиск їх прав і свобод.

"26 травня окупаційна влада провели обшуки в будинках чотирьох Свідків Єгови в Керчі і порушили нову так звану кримінальну справу про" екстремізм "принаймні щодо одного з них. Десятки кримськотатарських чоловіків залишаються у в'язниці за" тероризм ", за так званий" екстремізм "через випадки, пов'язаних із здійсненням їх релігійної свободи", – розповів Гілмор.

Ці події засудив Постійна рада ОБСЄ, повідомив посол. Все, крім однієї країни, заявили, що Крим український, що зараз там відбуваються репресії і що військовий призов на півострові є порушенням четвертої Женевської конвенції.

"Росії пора відмовитися від шаради, повернути Україні повний контроль над Кримом і вивести свої війська і військову техніку зі східної України. Тільки тоді вона зможе повернути собі місце шановного члена суспільства націй", – підкреслив посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, будівництво каналу через Перекопський перешийок може стати вирішенням проблеми з блокуванням Росією судноплавства в Азовському морі після анексії Криму.

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