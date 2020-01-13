Тільки примирення: Зеркаль сказала, як закінчити війну в Україні

Завершення війни на Донбасі можливе тільки за допомогою мирних переговорів, проте на це піде чимало часу.

Про це заявила колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що в кінцевому підсумку однаково залишиться якась незадоволена сторона.

"Досвід усіх конфліктів у Європі й не тільки свідчить: мирний процес, який стосується reconciliations [примирення], – це роки, роки й роки... Він повинен бути продуманий і спланований до найменших деталей, а також вимагає витримки й розуміння, що завжди хтось буде "ображений", – сказала Зеркаль.

Олена Зеркаль lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленського тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

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