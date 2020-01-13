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13 січня • оновлено в 14:44
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Тільки примирення: Зеркаль сказала, як закінчити війну в Україні

5.1т
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Завершення війни на Донбасі можливе тільки за допомогою мирних переговорів, проте на це піде чимало часу.

Про це заявила колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль у інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що в кінцевому підсумку однаково залишиться якась незадоволена сторона.

"Досвід усіх конфліктів у Європі й не тільки свідчить: мирний процес, який стосується reconciliations [примирення], – це роки, роки й роки... Він повинен бути продуманий і спланований до найменших деталей, а також вимагає витримки й розуміння, що завжди хтось буде "ображений", – сказала Зеркаль.

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленського тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на дорогах
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Неожиданно! А главное, свидомые, заметьте, то что вы останетесь недовольны - малоебучий факт. Бгггг
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3
2
фил филька
фил филька
обо це, упорыши! ну что пора зеркаль на миротворец? у вас ведь все кто хочет мира сразу туда попадают))
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6
Федоров Федор
Федоров Федор
С кем Ланя примиряться собралась, если она неоднократно говорила, что "Путин напал на Украину"? С Путиным что-ли?
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