"Тільки очі в очі": Зеленський зізнався, про що говорив з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що домовитися про щось з головою РФ Володимиром Путіним можна лише при особистій зустрічі.

В інтерв'ю акторові Станіславу Боклану в суботу, 31 серпня, президент прокоментував дві телефонні розмови з Путіним.

"У нас немає ніяких відносин, я бачив рішення трибуналу [по полонених моряках]... Всі терміни пройшли, ми не можемо чекати. Щодня ми втрачаємо наших людей на фронті, втрачаємо наших дітей. Батьки цих дітей, вони ж не просто так пікетували, ми сиділи, говорили, що нам ніхто не поверне наших дітей. говорили, зателефонуйте, будь ласка, Путіну. для всіх це питання політичне, для мене – людське", - сказав Зеленський.

"Він говорив інформацію, якою він володіє, я говорив, що знаю я. І це була різна інформація про те, що відбувається на Донбасі. У нас була предметна розмова, тому що ми вирішили, в який термін і яким чином ми повинні повернути наших хлопців", - розповів президент.

Володимир Зеленський скріншот

За його словами, другий розмову з Путіним тривала близько півгодини. Вони говорили про повернення полонених і війні на Донбасі.

"Я розумію, що вирішувати всі питання - Крим, Донбас - це дуже складно. Тому я розумію, що треба робити кроками ..." - зазначив він.

"Третій раз це буде наша особиста зустріч в Нормандському форматі. Він мені сказав, що раніше були такі відносини, що він не хотів цих зустрічей. Але я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі в присутності нормандських лідерів можна щось вирішити і підписати", - додав Зеленський.

Зеленський і Путін

Как повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль підтримує ідею проведення саміту в "нормандському форматі" найближчим часом, проте наполягає на важливості отримання результатів від такої зустрічі.

Також стало відомо, що Путін хоче запросити Зеленського в Москву.

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