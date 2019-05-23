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/Політика

Тікав від ФБР: ЗМІ пояснили, чому Коломойський повернувся в Україну

7.1тЧитати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну нібито з тієї причини, що мав високий ризик видачі ФБР в Ізраїлі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі The Newsroom. Журналісти пишуть, що обсяг інформації про схеми мільярдера нібито є настільки великим, що місцевий Моссад уже був готовий передати його американським колегам, незважаючи на те, що Ізраїль нікому не видає своїх громадян. До того ж саме з цієї причини Коломойський свого часу переїхав туди зі Швейцарії.

"Коломойський повернувся в Україну, розраховуючи, що Зеленський не видасть його США з почуття подяки за допомогу йому під час виборів. Однак, очевидно, що американцям такий задум не подобається. Адже після повернення Коломойський вже встиг дати копняків двом знайомим друга Трампа Рудольфа Джуліані, які намагалися організувати його зустріч із Зеленським", – йдеться в матеріалі.

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Також наголошується, що ці дві особи вже подали до Державного бюро розслідувань заяви про загрозу їхньому життю з боку олігарха. Зі свого боку Джуліані публічно закликає нового президента відмежуватися від Коломойського і позбутися його людей у своєму оточенні. Саме тому, як кажуть джерела, Джуліані був дуже злий, коли Зеленський призначив колишнього адвоката олігарха Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

News.liga.net.

"США продовжують "обкладати" Коломойського по колу, як на полюванні, і це коло поступово звужується. За нашими даними, два дні тому в Парижі Джуліані мав розмову щодо олігарха не тільки з главою української САП Назаром Холодницьким, але й із французьким прокурором. Що він хотів "накопати" на Коломойського у Франції – невідомо. Може, обговорював деталі екстрадиційної угоди між двома країнами. Чим завершиться цей процес – покаже час, проте саме в результаті цього процесу можна буде визначити справжній ступінь впливу Коломойського на Зеленського", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ФБР
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Макарский Мухосранский. Ах-ха))) Хуй чеченский тебе на все кацапское рыло, что б башка ЛАПОТНАЯ некачалась!!! =))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он вернулся стричь свидомое стадо! Чекайте, бандеровские проститутки, скоро наступит гаплык и живые нерабы-томосеки позавидуют мертвым )
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Макарский Александр
Макарский Александр
Борисс Робот, свидомое быдло есть только в Свыно-рейхе. Ты разве забыл,як братья-поляки звали твоих предков-рагули и быдло! Так шо стрыбай выши и спивай щеневмерлу громче
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, так свидомое стадо в мокшанском козлятнике... ты немного перепутал...
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