Тікав від ФБР: ЗМІ пояснили, чому Коломойський повернувся в Україну

Український олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну нібито з тієї причини, що мав високий ризик видачі ФБР в Ізраїлі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі The Newsroom. Журналісти пишуть, що обсяг інформації про схеми мільярдера нібито є настільки великим, що місцевий Моссад уже був готовий передати його американським колегам, незважаючи на те, що Ізраїль нікому не видає своїх громадян. До того ж саме з цієї причини Коломойський свого часу переїхав туди зі Швейцарії.

"Коломойський повернувся в Україну, розраховуючи, що Зеленський не видасть його США з почуття подяки за допомогу йому під час виборів. Однак, очевидно, що американцям такий задум не подобається. Адже після повернення Коломойський вже встиг дати копняків двом знайомим друга Трампа Рудольфа Джуліані, які намагалися організувати його зустріч із Зеленським", – йдеться в матеріалі.

Новини Зеленського попередили про небезпеку людей Коломойського

Також наголошується, що ці дві особи вже подали до Державного бюро розслідувань заяви про загрозу їхньому життю з боку олігарха. Зі свого боку Джуліані публічно закликає нового президента відмежуватися від Коломойського і позбутися його людей у своєму оточенні. Саме тому, як кажуть джерела, Джуліані був дуже злий, коли Зеленський призначив колишнього адвоката олігарха Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Ігор Коломойський News.liga.net.

"США продовжують "обкладати" Коломойського по колу, як на полюванні, і це коло поступово звужується. За нашими даними, два дні тому в Парижі Джуліані мав розмову щодо олігарха не тільки з главою української САП Назаром Холодницьким, але й із французьким прокурором. Що він хотів "накопати" на Коломойського у Франції – невідомо. Може, обговорював деталі екстрадиційної угоди між двома країнами. Чим завершиться цей процес – покаже час, проте саме в результаті цього процесу можна буде визначити справжній ступінь впливу Коломойського на Зеленського", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 16 травня в Україну з Ізраїлю повернувся олігарх Ігор Коломойський. Він не був у країні з червня 2017 року.

Пізніше з'ясувалося, що в Україну Коломойський прилетів не один. Журналіст назвав прізвища осіб, які його супроводжували.

Приблизно о 20:00 16 травня стало відомо, що олігарх прибув до Києва – його літак UR-PRT приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ж Коломойський заявляв, що повернеться в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

Він також говорив, що обов'язково приїде в Україну, щойно оголосять офіційні результати другого туру голосування.

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