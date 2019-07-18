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"Ти обіцяв і не зробив!" Шефір розповів про комплекси Зеленського

3.3т Читати матеріал російською

У президента України Володимира Зеленського є тільки один комплекс – суперпорядності.

Таку заяву зробив перший помічник глави держав Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. "Він мало з яких питань комплексує. Тільки, коли його ставлять у позицію "ти обіцяв і не зробив", – підкреслив він.

При цьому він запевнив, що стосовно зросту ніяких подібних почуттів у Зеленського нібито немає. Шефір уточнив, що він становить 172 см.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Відповідаючи на питання про те, як "Володимир Олександрович реагує на зауваження про некомпетентність", помічник президента сказав:

"Мені здається, ми з ним тут дуже схожі. Якщо мені кажуть, що я не компетентний, і це дійсно так, то я беру час на те, щоб вникнути в тему і прошу допомоги. Володимир Олександрович вміє слухати, він дуже швидко вчиться. Але ніколи не стане мудрувати, якщо не розбирається в питанні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шефір заявив, що передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського про те, що всі винні понесуть покарання, поки неможлива.

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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