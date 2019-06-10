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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Телеканал "1+1" спіймали на навмисному очорненні Порошенка: відеофакт

5.9тЧитати матеріал російською

Телеканал "1+1", відомий своєю підтримкою президента України Володимира Зеленського, спіймали на черговій маніпуляції.

Аналізуючи списки партій на виборах до Верховної Ради, журналісти навмисне спотворили інформацію про політичну силу п'ятого глави держави Петра Порошенка "Європейська солідарність". На це звернув увагу головний редактор інтернет-видання "Новинарня" Дмитро Лиховій на сторінці у Facebook.

І в ефірі "ТСН.Тиждень" 9 червня, і в програмі "Сніданок з 1+1" вранці 10 червня акцентували на тому, що до влади хочуть прорватися "старі обличчя", хоча чотири людини з першої десятки партії Порошенка ніколи не були в політиці. Про це журналісти змовчали (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Петро Порошенко 9 червня представив команду

Петро Порошенко 9 червня представив команду

Європейська солідарність

"Коли вчора в новинах "1+1" нашвидкуруч аналізували партійні списки і не згадали про Героя України, командуючого ДШВ Михайла Забродського в п'ятірці "ЄС", я подумав: ну, буває, всього не охопиш, акцент на іншому. Але сьогодні за новинами і коментарям-інфографіками "Сніданку з 1+1" вже видно, що це свідома маніпуляція каналу Коломойського. Про Забродського, навіть про госпітальєрку Яну Зінкевич – мовчок", – написав журналіст.

Як видно на відео, ведучий Єгор Гордєєв дуже своєрідно коментував списки "Європейської солідарності". Не без іронії він заявив про амбіції Петра Порошенка очолити уряд, підкресливши, що "востаннє він був прем'єром за часів Віктора Януковича, хто забув".

Водночас ведучий назвав Порошенка "експрезидентом", хоча, згідно з Конституцією, президент зберігає звання довічно, крім усунення його в порядку імпічменту.

Ведучий Єгор Гордєєв аналізує команду Петра Порошенка

Ведучий Єгор Гордєєв аналізує команду Петра Порошенка

Скріншот з ефіру "Сніданку з 1+1"

"У топ-10 практично всі зірки епохи експрезидента. Це Ірина Геращенко, Мустафа Джемілєв, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Порівняно невелику кількість нових облич пояснив спікер парламенту Андрій Парубій. Він другий номер у списку. Цікаве пояснення. Вони – "ЄС" – дорослі, а в парламент ідуть діти, яких не можна залишати в кімнаті одних, та ще й із сірниками. Ось така логіка. П'ятий номер – Софія Федина. Голос Майдану, співачка, телеведуча. Насмілюся припустити, що не стільки для залучення уваги й голосів, скільки для зайвого підкреслення патріотизму і піднесення партії", – зіронізував Гордєєв.

"Що тут сказати. Хто інформує, а плюси п****зять", – підсумував Лиховій.

Новини
Свобода слова від "1+1": телеканал тонко підколов Зеленського

Нагадаємо, що генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко йде до Верховної Ради від партії Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Если четверо ни когда не были в политике, то остальные 6 были. Т.е телеканал в принципе прав. Ноооо... Самое интересное будет в мажолитарных округах. Как говорил герой старого фильма-Огласите весь список пожалуйста...
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Anin Georgij
Anin Georgij
Використовуючи лексику пропагандиста з "Носвинарні", пі..ят не плюси, а, власне, він сам. Припудрити першу десятку не означає щось змінити по суті. Все-таки за деревами треба бачити ліс.
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Решетников Александр
Решетников Александр
К Яныку вместо "экс-" всегда добавляют "беглый". К Педриле будут добавлять "вор-". И если кака мразь сомневается, то 5 уголовных дел (Карл, ПЯТЬ!) за 2 недели - это еще цветочки. Говорят адвокаты советуют Пеце идти на сделку и соглашаться на 7 лет, вместо светящего пожизненного..
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