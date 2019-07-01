Технологія не спрацювала? У мережі обурилися через безкоштовні обіди кандидата Тищенка

Відомий ресторатор і шоумен, а нині кандидат на позачергових парламентських виборах від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, втрапив у черговий скандал.

Останні кілька днів у Instagram-стрічці жителів Києва (перш за все Святошинського району) з'явилася пропозиція від кандидата за 219 виборчим округом безкоштовно поїсти в мережі його ресторанів.

"З понеділка у нас починається кропітка робота перед виборами до Верховної Ради. Ми будемо ділитися планами з вами, але почнемо з приємного. Всім жителям 219 округу дарую чудову нагоду відвідати наші заклади — ресторани "Рішельє", "Сейф", "COIN", "Велюр", "Три виделки", "Wlunch", "Fahrenheit", "Тургенеф", — йдеться у повідомленні акаунта NikolayTyschenko_fans.

NikolayTyschenko_fans

NikolayTyschenko_fans

Щоправда, така пропозиція діє лише для тих, хто живе у районі Борщагівки.

"Головна умова — показати паспорт із реєстрацією, яка відповідає 219 округу. Ваш обід — за наш рахунок. Люблю робити приємні речі оточуючим", — зазначено у пості.

Така пропозиція викликала неоднозначну реакцію користувачів. Багато хто назвав це "ганьбищем".

Щоправда, щойно повідомлення набуло популярності в соцмережі, офіційний акаунт Тищенка у Facebook інформацію спростував.

"Сторінка створена нашими конкурентами, боти вже почали атакувати соціальні мережі коментарями з приводу викиду. Ознайомитися з суттю можете на скріншоті. Офіційно заявляю, що жодних пропозицій не робив і привілеїв не надавав", — написали в акаунті кандидата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Тищенко перебував у складі ОЗУ і був відомий у кримінальних колах як "Коля Оболонський".

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