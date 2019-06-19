Коли звучить оце нове популярне "нові обличчя" мене судома зводить і я назад злякано оглядаюся.

І дивуюся, яка коротка пам'ять у людей. Бо в мене це викликає асоціацію з часами "янучар", коли раптово на органи влади почалося нашестя нікому не відомих нових облич. Можливо, в мене ця пам'ять просто живучіша, бо я пам’ятаю, як у журналістів мізки закипали, коли вони намагалися з’ясувати звідки взявся віце-премєр Арбузов чи младоолігарх Курченко, і чому у них така шалена впливовість та ресурсність, і що такого вони зробили для донецького клану щоб піднятися. А потім ми махнули рукою і появу будь-якого "нового обличчя" просто пояснювали зв’язками із сином Януковича (Сашою Стоматологом) без будь-яких доказів і, як показав час, небезпідставно.

І коли зараз країною мажорно прокотилися оці "нові обличчя" "слуги народу", я знову злякано оглянулася назад і, як виявилося, теж небезпідставно. Адже у фінансовому звіті кандидата у президенти Володимира Зеленського на сайті НАЗК журналісти знайшли офіційну інформацію, що кошти на вибори йому перераховував Ігор Мендограло з "Австро-Угорської лізингової компанії”, що раніше називалася "Укррослізинг".

Оце і повіяло протягом від Саші Стоматолога. Адже мені компанія "Укррослізинг" була дуже відома, як структура з пулу Саші Януковича. Але Стоматолог там був не сам… За нею також стояли кошти російського Внєшєкономбанку, який в той момент називався Путін-банк, бо головою спостережної ради цього банку в 2008-2012 роках був особисто Володимир Путін. Тобто це Путінська голка для України.

Путін-банки

Повідомляю: Путін став головою спостережної ради "Внєшекономбанку", коли зробив перерву між Президенствами і очолив уряд. І використовував цей банк, як основний свій інструмент впливу в зовнішній політиці, зокрема в Україні. Через кредитно-лізингові послуги він проводив політику підсаджування на голку залежності перспективних політичних гравців.

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У якийсь момент Путін вирішив, що таким перспективним в Україні є син Януковича, який вважав себе спадкоємцем, основним кандидатом на виборах Президента 20 року після завершення другого терміну свого батька.

Путін не відкидав такий варіант і почав опрацьовувати Сашу Стоматолога. Про це прямо йдеться в цікавому кремлівському документі для внутрішнього користування "О комплексе мер по вовлечению Украины в евразийский интеграционный процесс", який був "злитий" в пресу і надрукований в "Дзеркалі тижня" ще до Майдану.

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У цьому документі йшлося про те, що задля повернення України в "сімю" Кремль мусить організувати тиск на українського Президента Януковича, цитую: "від ближайшего окружения Януковича, включая его семью". І далі цитата: "Важнейшее значение имеет оказание воздействия на бизнес семьи Президента (Александр Янукович) с целью создания и усиления зависимости этого бизнеса от российских структур".

Яким чином? Документ теж дає на це відповідь: "Целесообразно привлечь бизнес-структуры, использующие кредитные ресурсы российских государственных банков на Украине (ВЭБ, ВТБ, Сбербанк РФ)".

Слово в слово так і робилося. Рік за роком Кремль підсаджував Сашу Стоматолога на голку залежності від Путін-банків. Конкретно компанія "Укррослізинг" виконувала таку роль протягом 2008-2013 років.

Продемонструю як Стоматолог і Путін "дерибанили" Україну, і перший з них ставав одночасно і багатшим і залежнішим.

Почати хочу з хліба. Памятаєте ці духовні скрепи кожного москаля, що Україна - житниця Росії. Як тільки Янукович став президентом, Путін йому про це натякнув. При чому в Росії в цей рік спостерігався катастрофічний неврожай, коли через шалену посуху в диму стояла Москва.

Задля правильного скерування зернових потоків у напрямку Сходу, а також для сімейного заробітку була створена контора "Хліб інвестбуд" -монополіст та "смотрящий" аграрного сектору України. Всі квоти на експорт, тендери, хабарі, постачання аграрного фонду проходило через нього. Аграрії та зернотрейдери тоді ревіли, як корови. Засновником цього монополіста було ТОВ "Каласар". А в "Каласарі" долі ділилися 50 на 50. Половина належала Стоматологу, інтереси якого представляв Олександр Козирєв (арештований ГПУ в 2016 році), інша половина належала кіпрському офшору Genetechma Finance Limited. А це вже Владімір Путін. Адже Кіпрська Genetechma була дочірньою компанією люксембурзької Bellevue Industries Sarl. Остання була "донькою" ВАТ "ВЭБ-Лизинг", що була безпосередньо дочірньою фірмою російського "Внешэкономбанка" де, нагадаю, головою спостережної ради тієї фінустанови на той момент був сам російський прем'єр-міністр Владімір Путін.

Путінська половинка "Хлібінвестрбуду" Genetechma була зареєстрована на Кіпрі в місті Нікосія в бізнес-центрі "Кеннеді" в офісі N1087. Так само були зареєстровані інші компанії афільйовані з "ВТБ-банком", що інвестували в Україну та були пов’язані вз сином Януковича. Зокрема і UKRROSLEASING CYPRUS LIMITED , яка була власником українського ТОВ "Укррослізинг" (ось і вигулькнув сьогоднішній спонсор Зеленського!!!!)

Цю ж компанію я знайшла в " Пояснювальній записці до бухгалтерського звіту ВАТ "ВЭБ-Лизинг", серед переліку фірм, в які російська компанія зробила фінансові вклади в 2010-2011 роках.

У цьому переліку і інші компанії через, які Путін співпрацював із Сашею Стоматологом у інших напрямках.

Опишу чим вони займалися. Одна з них - "Торнаторе холдінг лімітед", співласнивласник української фірми "Газенерголізинг". Друга половинка "Газенерголізинг" також належала Саші Стоматологу. Остання надавала послуги з лізингу гірничого обладнання на 3.5 мільярдів грн. для українських шахт (у часи Януковича це майже пів мільярда доларів). Зокрема, для ДП "Макіїввугілля" в 2010 році майже на 650 млн грн. А на наступний рік від старості на шахті… завалився копр, загинули люди. Це була по-своєму унікальна аварія. Бо копр завжди на виду і важко довести його до ручки. А на ДП "Макіїввугілля" довели, бо коштів на ремонт аварійного копру постійно не вистачало. На яке ж тоді необхідніше обладнання витратило кошти "Макіїввугілля"? Можливо на те, про яке виявило у своїй перевірці тоді ж КРУ: "за рік було знищено (зіпсовано) матеріальних цінностей на 173 млн грн." (Це може свідчити про те, що обладнання постачалося лише на папері. А потім, щоб не була встановлена його відсутність, оформлювалось, як знищене).

Наступна історія про цукор в ролі НЛО. Мова йде про закупівлю в 2011 році Аграрного фонду цукру у двох споріднених фірм ТОВ "Альбента" та ТОВ "Оіл-рівер". Директором першої працював згаданий вище Козирєв, а засновником було знову ТОВ "Укррослізинг" (нинішній спонсор Зеленського).

А в наступному році ревізія виявила в аграрному фонду недостачу 100 тисяч тон цукру на суму 829 млн. грн. Вивітрився саме той цукор, за який АФ перерахував кошти вище згаданим фірмам. Тобто не було ніякого цукру!!!

Але більше "Укррослізинг", відомий як продавець російських вагонів для київського метрополітену…

Із Єдиного реєстру судових рішень стало відомо, що вагони, які завод-виробник продавав по ціні 4 млн грн штука, "Укррослізинг" зіпхнуло метрополітену більш ніж вдвічі дорожче,по 9 млн грн штука. Проте, це ще не все. Автоматично це вдвічі збільшило виплати по лізинговим відсоткам. Тобто ціна одного вагону для метрополітену, порівняно з заводською, збільшилася у чотири рази. Тобто посередник заплатив заводу за 61 вагон 204 млн грн. Метрополітен повинен був виплатити – 820 млн грн "Укррослізингу".

Дуже цікаво, що директором "Укррослізингу" в часи "яничар" довгий час був Черніков Андрій Сергійович. А в 2013 році він очолив ще одну ТОВ Саші Стоматолога "Прем'єр-лізинг", що виграла лізинг вагонів для "Укрзалізниці" на суму 28 млрд грн ( на той момент 3.5 млрд доларів!) При чому тут також був інтерес Путін-банків, адже мова йшла про постачання у лізинг в основному російських електровозів і кошти ВЄБ та ВТБ-банку.

До речі, після Майдану всі ці грабіжницькі лізингові схеми путінсько-янучарського бізнесу були скасовані. Але структури "яніка", не здавалися пішли в суди. І через судові рішення той же "Укрослізинг", вже який рік намагається дограбувати київський метрополітен.

І тут проявився ще один цікавий факт: власником "Укррослізингом" у судах виступає таке собі "нове обличчя" - бізнесмен Павло Фукс, стверджуючи, що купив компанію. Уявіть собі, він же намагається оскаржити в судах конфіскацію 1.5 млрд доларів активів Януковича, стверджуючи, що купив ці гроші.

Все це свідчить, що всі ниточки тягнуться в один центр, де працює принтер "нових облич", він тиражував "сімейних" в часи "яничар", а тепер штампує "слуг".

Поява "Укрослізингу" в спонсорах Зеленського може означати, що не дуже то ці два несистемні "нові обличчя" - Стоматолог і Слуга Народу відрізняються, що в проект "Слуги" вніс свою лепту Володимир Путін. Адже Росії байдуже хто зробить з України слугу/холопа для Москви - Саша чи Володя.

Але не треба опускати руки. Все і зразу, і без праці не буває. Не забуваємо, що якби не було Майдану, нещодавні Президентські вибори були би якраз виборами Саші Стоматолога. Але український опір вніс корективи у плани Кремля. І тепер це не Саша Стоматолог, а Вова Зеленський, що все-таки трохи краще. А далі? А далі терпляче треба вносити корективи в плани Кремля. Хоч по пальчику, хоч по волосинці відривати "братерські обійм". І, глядиш, відірвемось.

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