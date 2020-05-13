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14 травня • оновлено в 17:11
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Владислав Криклій
Владислав Криклій
Міністр інфраструктури України Всі статті автора

Таксі дозволено рухатися смугами для громадського транспорту

10.1т

Сьогодні на Уряді дозволили таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту. Це стосується лише легальних перевізників, які мають офіційний статус (ліцензію).

У Парижі, Лондоні, Берліні, Пекіні та багатьох інших містах Європи та світу це нормальна практика, яка дозволяє швидше дістатися місця призначення і не стояти в заторах у загальному потоці руху. Це підвищення якості та комфорту послуг перевізниками таксі. А для нелегалів – це “чарівний пендель”, який стимулюватиме переходити на світлий бік перевезень (виконувати вимоги ліцензійного законодавства). Виводити з тіні треба не тільки кнутом, але й пряником.

Таксі дозволено рухатися смугами для громадського транспорту

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Автор
Владислав Криклій Владислав Криклій
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Владислава Криклія
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Комментарии на сайте не модерированы
М Татьяна
М Татьяна
Таксисты, видимо, описаются от восторга! Ну, если конечно найдут эти смуги.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а в Киеве придерживаются этих правил?когда пробки,то автобус х...проскочит по полосе..
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Тарас Бор
Тарас Бор
Счастье то какое! Особенно сейчас,когда общественный транспорт не ходит.К стати,Крыклий,открою страшную тайну.Эта норма в странах Евросоюза действует уже много лет.
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