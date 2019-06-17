"Таке рішення і буде": Зеленський натякнув на результат суду щодо виборів у Раду

Президент України Володимир Зеленський впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту.

Як заявив він в коментарі журналістам в ході робочого візиту в Париж, глава держави не має наміру впливати на Конституційний суд при розгляді його указу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили згідно з законом. Я розпустив Раду і згідно з законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", – заявив президент.

Коментуючи питання, як він буде реагувати, якщо КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський заявив: "Давайте дочекаємося рішення".

Володимир Зеленський Politeka

"Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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