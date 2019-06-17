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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Таке рішення і буде": Зеленський натякнув на результат суду щодо виборів у Раду

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Президент України Володимир Зеленський впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту.

Як заявив він в коментарі журналістам в ході робочого візиту в Париж, глава держави не має наміру впливати на Конституційний суд при розгляді його указу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили згідно з законом. Я розпустив Раду і згідно з законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Навіть не думаю, що буде інше рішення", – заявив президент.

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Коментуючи питання, як він буде реагувати, якщо КС визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський заявив: "Давайте дочекаємося рішення".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Politeka

"Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • 11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїниВыборы 2019
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Лично Зе влиять не будет,будут влиять другие.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Нк понимаю,что ещё не хватает "ПреЗЕденту" Коломойскому? Шут у руля есть,желания выполнены...Беня,угомонить,иначе,и клоуна убьём,и ты судьбу Каддафи повторишь. Оно те надо?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Rudenko Konstantin, Кончай дрочить в пыльном чулане, убивец!
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Rudenko Konstantin, "и клоуна убьём" - невже ви скінчили курси кілерів?
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха)) А что, кто то ждал, что он скажет, как он влияет на КС!! =)) Если ЗЕпрезидент знает Исход решения суда. Значит нужные люди уже все порешали в КС !!! Новые лица, а методы решалова старые, только ещё нахрапистей!!!
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