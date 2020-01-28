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28 січня • оновлено в 12:35
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Таємна група впливу у "Слузі народу" потрапила на відео: хто входить

9.8т
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У мережу потрапило відео, на якому відображена так звана група впливу Павлюка, яку організував чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк у партії "Слуга народу".

Нардепи провели таємну зустріч у Києві, в Маріїнському залі готелю "Україна". Кадри були оприлюднені виключеним із партії депутатом Антоном Поляковим у Telegram. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Зустріч була організована не тільки Павлюком, а й соратником "сім'ї" Януковича Сергієм Тригубенком, який при експрезиденті був куратором вугільної промисловості.

На зустрічі були помічені: Ольга Кавун, Артем Дмитрук, Олексій Ковальов, Олексій Леонов, Микола Галушко, Павло Павлиш, Володимир Гевко, Володимир Тимофійчук, Олег Марусяк, Юлія Діденко, Олег Арсенюк, Юрій Кузбіт, Валерій Божик, Максим Заремський, Олександр Аліксійчук, Олександр Горобець, Зіновій Андрійович, Олена Лис, Ігор Негулевський, Олег Воронько, Максим Павлюк (племінник Іллі Павлюка), Олександр Ковальчук, Оксана Грищук, Сергій Бунін. Вони входять у групу Павлюка.

Повідомляється, що зустріч була присвячена голосування на засіданні Верховної Ради за законопроекти, вигідні групі Павлюка-Трегубенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павлюк відповідає за координацію і фінанси регіональних представників Зе-команди, а заодно тісно пов'язаний з одіозним екснардепом у розшуку Ігорем Калєтніком.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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