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25 лютого • оновлено в 18:11
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Сытник признает российский статус Крыма?

6.1т
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Друзья, я вам зрады принес свежей! Чистой, качественной, 100%-ой зрадоньки. Как вы относитесь к тайным сделкам с оккупантами?

Тогда слушайте: директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации скандальный факт сделки на 1 млн, которую он оформил через оккупационные власти Крыма. Да, вот так без всяких оговорок – просто и сердито. Семья переоформила там земельный участок по российскому законодательству и продала за рубли. Чей Крым? Кто признает оккупационные власти? Этика державного служащего, порядочность, Закон Украины? Похоже, эти все вопросы мимо. Про факт сделки свидетельствуют выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы, подтверждающие факт сделки, зарегистрированной оккупационной властью.

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Я даже не про мораль сейчас, хотя почему бы и не быть хоть какой-то морали у гражданина Украины, который Украине официально служит и получает из налогов других украинцев приличную зарплату. Ну, нет так нет. Но по факту что получается? Сытник и его жена ПРИЗНАЮТ российский статус Крыма и признают власти оккупанта законными? Это уже не вопрос морали или присяги – это уже криминал. Ну и Сытник не был бы Сытником, если бы не усугубил вину. Он полученные деньги не задекларировал. Я в шоке – есть же электронные реестры, у нас есть, в РФ есть – простая проверка всю комбинацию вскрывает легко! Не нужны дорогие тактические носки и кроссовки, которые покупает НАБУ – достаточно ноутбука, чтобы проследить всю цепочку по официальным каналам.

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ДБР просто обязано завести не откладывая уголовное дело по незадекларированному Артемом Сытником доходу. Срок светит до двух лет. Тут уместно напомнить, что сам Сытник по этой статье буквально штамповал дела, там где имело смысл, и там где явно из пальца претензии высосаны. Вспомнить хотя бы смешное преследование Владимира Омеляна по вообще притянутому за уши предлогу. Так ждем быстрой и адекватной реакции ДБР. Напомню, по Сытнику уже есть решения судов за коррупцию, он официально внесен в реестр коррупционеров Украины, но в кресло вцепился мертвой хваткой. После этого факта уже гнать взашей без всяких отсрочек пора. Что не отменяет необходимости расследования по новому делу и приговора. Ссылка в первом комментарии.

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Кирилла Сазонова
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Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
За 1`000`000 рублей, что за участок такой, в Крыму, чтобы на одной ноге стоять?:)
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Моладца, Павлик Морозов! исчи исчё,там у Зеленского квартирка есть,у цымбалюка ушастого в Москве....
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе и ты считаеш что я тебе ето прощу.да никогда .и за ко никогда .будем вас валить по делу .а ето вас ждеть.все по делам вашим.
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